Keyshawn Davis tiene su favorito para la Teófimo-Shakur

La división de los superligeros se detiene este fin de semana para un choque bastante interesante. El análisis de Keyshawn Davis sobre el duelo entre Teófimo López y Shakur Stevenson ha cobrado gran relevancia.

El combate se llevará a cabo en el emblemático Madison Square Garden. En los días previos, Keyshawn Davis decidió actualizar su pronóstico sobre quién saldrá victorioso de este enfrentamiento.

El cambio de opinión de Keyshawn Davis

Hace apenas unas semanas, el boxeador conocido como “The Businessman” tenía dudas. En ese momento, Keyshawn Davis admitió que López podría imponer su voluntad física ante Stevenson.

Sin embargo, tras ver los entrenamientos, la postura de Keyshawn Davis dio un giro total. Ahora, el púgil invicto cree que la pelea podría terminar antes de lo previsto por los jueces.

“Creo que Shakur tiene una buena posibilidad de detener a Teofimo”, comentó Keyshawn Davis a Fight Hub TV.

La observación directa del campamento fue determinante para este cambio. Según Keyshawn Davis, la concentración de Stevenson ha alcanzado niveles nunca antes vistos en su carrera profesional.

Se espera un duelo de estilos muy contrastados en el ring. Por un lado, la agresividad explosiva de López y por otro, la maestría defensiva que tanto elogia Keyshawn Davis.

Para muchos, es la prueba más difícil para Stevenson en su nueva categoría. No obstante, la confianza de Keyshawn Davis en su amigo sugiere que la técnica podría superar a la fuerza bruta.

La participación de Keyshawn Davis

El sábado no será solo un día de análisis para el boxeador. Keyshawn Davis también subirá al cuadrilátero para enfrentar un reto personal ante el peligroso Jamaine Ortiz.

Esta pelea preliminar servirá para medir el nivel de Davis en las 140 libras. El evento promete ser una noche histórica para el boxeo moderno en Nueva York.

Full Fight Card for Saturday in NYC:



– Teofimo Lopez vs Shakur Stevenson

– Keyshawn Davis vs Jamaine Ortiz

– Bruce Carrington vs Carlos Castro

– Carlos Adames vs Austin Williams

– Jarrell Miller vs Kingsley Ibeh

– Ziyad Almaayouf vs Kevin Castillo pic.twitter.com/UXGCa1zRtZ — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) January 26, 2026

