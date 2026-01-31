Terence Crawford arrasó como el Mejor Peleador del 2025

La Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA, por sus siglas en inglés) confirmó que Terence Crawford obtuvo el premio al Peleador del Año 2025. El anuncio oficial se realizó este viernes tras el conteo de votos de sus integrantes.

Este nombramiento resalta la vigencia de Terence Crawford en el deporte actual. Es la segunda vez que recibe este galardón tras haberlo ganado previamente durante el 2014.

Pasaron once años entre ambos reconocimientos para Terence Crawford. Esta brecha temporal establece un récord de longevidad competitiva dentro de la élite del boxeo mundial.

Una competencia de alto nivel

Para obtener el triunfo, Terence Crawford superó a figuras como Dmitry Bivol y Naoya Inoue. También estaban nominados en la misma categoría Jesse Rodríguez y René Santiago.

La victoria ante Saúl “Canelo” Álvarez fue determinante para este resultado. Los jueces de la asociación valoraron la capacidad de Terence Crawford para dominar divisiones superiores.

Terence Crawford dominó a placer al Canelo Álvarez en 2025 para arrebatarles todos sus cinturones (AP Photo/David Becker)

El rendimiento de “Bud” durante los últimos meses mostró una técnica depurada y gran inteligencia. Su versatilidad ofensiva lo mantuvo como el favorito indiscutible de la prensa especializada.

Reconocimientos en el boxeo femenino

Mikaela Mayer fue seleccionada como la mejor boxeadora del periodo 2025. La BWAA destacó su consistencia y los resultados obtenidos en sus compromisos internacionales.

Por su parte, Shadasia Green y Savannah Marshall protagonizaron la mejor pelea femenina. Green se llevó el triunfo por decisión dividida en un encuentro de alta intensidad.

Resultados en la rama masculina

Chris Eubank Jr. y Conor Benn ganaron el premio a la mejor pelea del año. Eubank Jr. se impuso por decisión unánime en el combate realizado durante el mes de abril.

Otras peleas nominadas incluyeron el nocaut de Carlos Cañizales sobre Panya Pradabsri. También figuraron los triunfos de Isaac Cruz, Christian Mbilli y Kenshiro Teraji.

Roy Jones Jr. recibió el premio de periodismo de transmisión por su labor educativa. Terence Crawford y estos profesionales serán premiados en la cena anual de la organización.

La gala de premiación donde Crawford y demás ganadores recibirán sus trofeos, se anunciará pronto.

