Terence Crawford dio su pronóstico para la pelea Teófimo vs Shakur

El boxeo mundial centra su atención este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York. Teófimo López defenderá su título mundial superligero de la OMB ante Shakur Stevenson.

En la previa de este enfrentamiento, Terence Crawford analizó las capacidades de ambos púgiles. El ex campeón libra por libra compartió su visión durante la transmisión oficial de DAZN.

La diferencia de niveles según Crawford

Para el oriundo de Omaha, el talento de López es innegable pero insuficiente ante su rival. Terence Crawford reconoció que Teófimo es un boxeador muy atlético y talentoso.

“Siempre ha estado a la altura en momentos importantes como este. Pero Shakur está en otro nivel. Este sábado, lo demostrará”, aseguró Crawford ante los medios.

El estilo de Shakur Stevenson

Al ser consultado sobre qué estrategia utilizará el retador, el veterano vaticinó una exhibición completa. Terence Crawford cree que la versatilidad de su colega será la clave del combate.

“Creo que va a hacer un poco de todo. Veremos al mejor Shakur Stevenson el sábado y siento que será demasiado”, añadió “Bud” sobre el desempeño esperado.

La ventaja técnica del zurdo

López posee experiencia enfrentando a peleadores de guardia zurda con éxito previo. Sin embargo, Terence Crawford advirtió que Stevenson no se compara con los rivales anteriores del campeón.

“Shakur no es el zurdo promedio contra el que Teófimo ha estado peleando. Por eso digo que está a un nivel superior”, reiteró Terence Crawford durante la conferencia de prensa.

Un consejo para la victoria

Como compañero de entrenamiento y amigo cercano, el retirado boxeador ofreció palabras de calma.Crawford instó al retador a ver la pelea como un trámite habitual en su carrera.

“Sé tú mismo. Este es otro día en la oficina. Otro paseo por el parque”, fue el mensaje que TerenceCrawford dirigió directamente a Stevenson para quitarle presión.

Terence Crawford confía en que la cuarta defensa de López terminará con un nuevo campeón en las 140 libras.

Sigue leyendo:

– Teófimo López arremete contra Shakur Stevenson antes de la pelea

– Keyshawn Davis tiene su favorito para la Teófimo-Shakur

– Anthony Joshua habló por primera vez tras el accidente y define su futuro

– Canelo Álvarez en la mira de Cristian Mbilli por cinturón supermediano del CMB