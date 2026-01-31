Revelan un ambicioso plan para la carrera del Canelo Álvarez en los próximos años

Hay muchas dudas sobre la próxima pelea de Saúl Álvarez, pero Turki Al-Alshikh proyecta una extensión significativa en la trayectoria profesional del boxeador mexicano y despeja todas las dudas incluso sobre un posible retiro del peleador mexicano.

A través de un video en sus redes sociales, el jeque árabe propuso que Canelo Álvarez se mantenga activo entre cinco y siete años adicionales, peleando de su mano.

Esta propuesta contrasta con las declaraciones previas del deportista, quien había fijado su retiro cerca de los 37 años. Sin embargo, el respaldo desde Riad busca asegurar la presencia del Canelocomo la figura central del boxeo mundial a largo plazo.

Una despedida masiva en territorio mexicano

El plan de Al-Alshikh incluye que el cierre de la carrera de Canelo Álvarez ocurra en México. El directivo árabe expresó su deseo de organizar un evento multitudinario ante aproximadamente medio millón de personas para el adiós definitivo.

“Queremos que te quedes con nosotros de cinco a siete años, no uno o dos”, señaló Al-Alshikh directamente a Canelo Álvarez en el material audiovisual compartido recientemente.

Además de la longevidad, se confirmó que el 12 de septiembre habrá un título mundial en juego. El objetivo es que Canelo Álvarez encabece carteleras de alto impacto de forma constante, incluyendo un gran enfrentamiento ya proyectado para el año 2027.

Recuperación y compromiso con el futuro

Tras recibir una pieza de la indumentaria utilizada contra Gennady Golovkin, el jeque reiteró su compromiso de trabajar juntos. Por su parte, Canelo Álvarez coincidió con la visión de pelear en su país, aunque actualmente prioriza su recuperación física.

El tapatío se enfoca en su regreso al cuadrilátero para el mes de septiembre bajo el concepto de México contra el Mundo. La alianza entre Al-Alshikh y Canelo Álvarez promete transformar la dinámica de las grandes funciones de boxeo en los siguientes años.

– Canelo Álvarez se rinde y nombra al mejor boxeador mexicano de la historia






