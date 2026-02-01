Shakur Stevenson destronó a Teófimo López y es campeón en cuatro divisiones

El Madison Square Garden fue testigo de una exhibición de boxeo técnico este sábado por la noche. Shakur Stevenson venció por decisión unánime a Teófimo López para adjudicarse los títulos de peso superligero de la OMB y la revista The Ring.

Con tarjetas idénticas de 119-109, los tres jueces confirmaron el dominio del peleador de Newark. Con este resultado, Shakur Stevenson alcanzó su cuarta corona mundial en categorías de peso diferentes, manteniendo su récord invicto en 25 victorias.

Dominio táctico de Shakur desde el primer asalto

Desde el inicio del combate, el estilo defensivo de Shakur Stevenson neutralizó los ataques de su oponente. El boxeador zurdo utilizó su jab de forma constante para controlar la distancia y evitar los intercambios frontales.

López intentó presionar en los rounds intermedios, pero no logró encontrar la precisión necesaria para revertir el marcador. Al llegar al noveno asalto, una cortada en la ceja izquierda de Teófimo reflejó el castigo recibido por parte de Shakur Stevenson.

Al finalizar la pelea, el nuevo monarca de las 140 libras conversó con Chris Mannix de DAZN sobre su desempeño. “Hice lo que tenía que hacer. Este es el arte del boxeo: golpear y no dejarse golpear”, declaró Shakur Stevenson.

El púgil también destacó la efectividad de su golpe de mano adelantada durante el pleito. “Sabía que mi jab lo iba a matar. Les dije a todos que dirían que tengo el mejor jab del boxeo después de esto”, añadió el peleador.

El futuro en las 140 libras

A pesar de ser su debut en la división, Shakur Stevenson demostró una adaptación inmediata a la potencia de los pesos superligeros. El medallista de plata olímpico de 2016 ahora posee cinturones tanto en las 135 como en las 140 libras.

Aunque López buscó un golpe de gracia en el último asalto, la defensa del invicto se mantuvo impecable hasta el campanazo final. Esta victoria posiciona a Shakur Stevenson como uno de los nombres más influyentes en la escena actual del pugilismo profesional.

