Teófimo López se castiga tras su derrota: “Me odio por eso”

El Madison Square Garden fue testigo de la caída de Teófimo López, quien perdió su título mundial superligero de la OMB ante Shakur Stevenson.

El boxeador de Brooklyn admitió que su desempeño no estuvo a la altura de las exigencias del combate. Durante los doce asaltos, Stevenson impuso un ritmo que Teófimo López no pudo descifrar.

La decisión unánime de los jueces reflejó la superioridad técnica del nuevo campeón en cuatro divisiones distintas.

An emotional Teofimo Lopez opens up on his defeat to Shakur Stevenson, and promises he will be back 👊 pic.twitter.com/72sYtvf89j — Ring Magazine (@ringmagazine) February 2, 2026

Dura autocrítica tras el combate

En una entrevista concedida a The Stomping Ground, el púgil reconoció que su principal error fue la falta de disciplina táctica. Teófimo López asumió la responsabilidad por no seguir las estrategias diseñadas por sus entrenadores.

“Mi juego fue malo por no escuchar a mi equipo. Es culpa mía. Lo acepto. Mi equipo hizo un trabajo fenomenal; tenían excelentes directrices e instrucciones, pero esa noche no les hice caso”, declaró Teófimo López.

El boxeador también explicó que se enfocó demasiado en golpear el cuerpo del oponente. Según Teófimo debió lanzar más combinaciones y utilizar con mayor frecuencia su gancho de izquierda para frenar el jab de Stevenson.

Shakur Stevenson’s jab v Teofimo Lopez 🪄



A truly masterful performance from one of the pound for pound best.#boxing pic.twitter.com/32y0FvMJqy — Steve Boxman (@SteveBoxman) February 1, 2026

Un sentimiento de frustración personal

La derrota caló hondo en el ánimo del peleador, quien se mostró sumamente severo con su trayectoria profesional. Al ser cuestionado sobre si valoraba sus éxitos previos, López ofreció una respuesta cargada de pesimismo.

“Me odio por ello, pero es parte de ello. Es simplemente parte de la vida. No lo aprecio. Creo que me masacraronn y creo que Dios me castiga mucho por ello. Solo soy un saco de boxeo para eso“, confesó a The Stomping Ground.

El camino hacia la reconstrucción

Las estadísticas de CompuBox confirmaron que Teófimo López recibió 105 jabs, la cifra más alta en su carrera. El boxeador ahora planea un tiempo de descanso para sanar sus lesiones antes de decidir su futuro deportivo.

“Volveremos de alguna manera, de alguna forma… Estoy en una buena posición para estar aquí y aguantar las cosas como un verdadero campeón”, concluyó el excampeón de las 140 libras.

