Ryan García retiró su apoyo a Donald Trump por vinculación con Jeffrey Epstein

El boxeador mexicoamericano Ryan García anunció de manera oficial en sus redes sociales, que ya no respalda políticamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta decisión surge tras la divulgación de documentos recientes relacionados con el caso del fallecido Jeffrey Epstein.

A través de sus plataformas digitales, Ryan García explicó que su postura es definitiva y se basa en principios éticos. El deportista rechazó cualquier vínculo de figuras públicas con los eventos ocurridos en la isla privada de Epstein.

“No voy a correr riesgos, solo estoy del lado del reino de Dios. Ustedes pueden irse al infierno y regresar defendiendo a sus figuras y partidos políticos”, sostuvo García.

To everyone saying that trump is innocent and was proven false.



I’m not taking chances, I only stand with the kingdom of God you guys can go to hell and back defending your political figures and parties.



I stand with God and that’s it — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) January 31, 2026

Ryan García y su compromiso con la protección infantil

Para Ryan García, la seguridad de los niños es una prioridad que supera cualquier afinidad política previa. El púgil afirmó que no puede apoyar a personas mencionadas en archivos judiciales vinculados a delitos de tráfico de menores.

“Los niños necesitan protección y justicia para todos”, señaló Ryan García en su comunicado público. Con estas palabras, el ex campeón mundial marcó una distancia clara respecto a sus declaraciones de apoyo en el pasado.

The devil has been going after babies and children since the beginning of time. It’s no different now.



Like Jesus said there’s nothing new under the sun.



Protect the children — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) January 31, 2026

Prioridad espiritual sobre la política

El atleta de California enfatizó que su lealtad actual pertenece exclusivamente a sus convicciones religiosas. Ryan García instó a otras celebridades a pronunciarse sobre la veracidad de los documentos judiciales recientemente liberados.

A pesar de haber votado por el presidente anteriormente, Ryan García sostiene que no guardará silencio ante estos hallazgos. El boxeador también había criticado meses atrás las políticas migratorias que afectaban a la comunidad trabajadora en Los Ángeles.

Enfoque en su carrera deportiva

Este anuncio ocurre mientras Ryan García se prepara para su próximo combate en el cuadrilátero. El boxeador tiene programado enfrentar a Mario Barrios el 21 de febrero en la ciudad de Las Vegas.

