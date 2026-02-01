Shakur Stevenson tiene un nuevo reto a la vista y es Conor Benn

Tras su reciente victoria sobre Teófimo López, el boxeador Shakur Stevenson ya planifica su siguiente movimiento en el cuadrilátero. El púgil estadounidense manifestó su interés de subir de categoría para enfrentar al británico Conor Benn.

El dominio mostrado por Shakur Stevenson en las 140 libras consolidó su posición entre los mejores libra por libra del mundo. Ahora, el peleador busca nuevos horizontes en la división de peso wélter para medir sus habilidades ante Benn.

Is Shakur Stevenson vs Conor Benn the fight to make next?! 👀🍿#RING6 | @ringmagazine 🔉 pic.twitter.com/oJRT0WDfqZ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 1, 2026

La condición para el combate

A pesar del interés mutuo, Shakur Stevenson puso una condición clara sobre la mesa para concretar la negociación. El estadounidense exige la inclusión de una cláusula de rehidratación similar a la que Benn utilizó en sus peleas previas.

“Quiero la misma cláusula que le pusiste a Chris Eubank Jr. Firma el contrato y hagámoslo realidad”, declaró Shakur Stevenson tras su último triunfo. El boxeador enfatizó que sus capacidades técnicas son superiores y está listo para el ascenso de peso.

Negociaciones en curso

La postura de Benn respecto al límite de peso tras el pesaje será determinante para el futuro del acuerdo. Shakur Stevenson indicó que, si su oponente no acepta la cláusula de 10 libras, la pelea difícilmente se llevará a cabo.

Shakur called out Conor Benn from the stands then they faced off in the ring 👀 pic.twitter.com/sOg7I6x4DE — ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 1, 2026

Por su parte, Conor Benn maneja otras opciones en su agenda como Rolando Romero o el vencedor del duelo entre Mario Barrios y Ryan García. Sin embargo, el reto lanzado por Shakur Stevenson genera una gran expectativa en la industria del boxeo actual.

