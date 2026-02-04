Terence Crawford reveló las razones de su retiro tras la victoria contra Canelo

En diciembre de 2025 Terence Crawford anunció oficialmente su retiro del boxeo profesional. El boxeador estadounidense dio un paso al costado por su salud personal. “Bud” colgó los guantes tras un gran triunfo sobre Saúl “Canelo” Álvarez.

Terence Crawford tuvo su último triunfo como profesional en el Allegiant Stadium de Las Vegas. “Bud” venció por decisión unánime a Saúl Álvarez. Con esa victoria el estadounidense se convirtió en campeón indiscutido en tres categorías diferentes (superligero, wélter y supermediano).

En una entrevista con Ring Magazine, Terence Crawford explicó las razones que lo motivaron a colgar sus guantes. “Bud” explicó que a sus 38 años ya consiguió grandes cosas en el boxeo profesional y que no quería seguir sometiendo su cuerpo a fuertes entrenamientos.

“Mucha gente sigue preguntándome por qué me retiré (…) He practicado este deporte desde los siete años. Me retiré a los 38. Pregúntate: si llevas 30 años sometiendo a tu cuerpo a un infierno, ¿te retirarías? Por eso me retiré. No me queda nada más por lograr en el boxeo. Lo di todo por el boxeo, pero no voy a entregarle mi salud”, dijo el peleador norteamericano.

“Bud” cerró su participación en el boxeo profesional con un balance perfecto de 42 victorias (31 de ellas por nocaut), sin empates ni derrotas. El triunfo sobre el “Canelo” fue la cereza del pastel en una carrera inmaculada.

Luego de haber tomado la decisión de colgar los guantes, Terence Crawford disfrutará de sus días sin exigencias deportiva y extrema disciplina. “Bud” pasará sus días de retiro sin el resentimiento de tener una cuenta pendiente en su carrera.

“Voy a extrañar la competitividad. Soy un competidor y me gusta competir, ser el mejor en todo lo que hago. Al mismo tiempo, voy a agradecer no madrugar y someter mi cuerpo a un infierno. Ya sea que haya recibido mis flores o no, soy respetado y todos saben que el legado de Terence Crawford es real. Lo que logré en el boxeo será difícil de superar“, concluyó.

Sigue leyendo:

– Terence Crawford arrasó como el Mejor Peleador del 2025

– Floyd Mayweather Jr. podía haber caído a la lona contra Crawford, según Naseem Hamed

– “Nada más que demostrar”: Terence Crawford anunció su retiro

– Sergio Mora no cree que el Canelo tenga un demoledor regreso a los cuadriláteros