CMB despoja del título ligero a Shakur Stevenson

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tomó una decisión que causó eco en el panorama del boxeo internacional al declarar vacante el cinturón de campeón mundial de peso ligero, título que estaba en poder del estadounidense Shakur Stevenson, una de las figuras más dominantes de la actualidad. La medida llega apenas semanas después de que el púgil venciera a Teófimo López el pasado 31 de enero, combate en el que se coronó campeón superligero de la OMB.

La resolución del organismo generó reacciones inmediatas, tanto por el impacto deportivo como por el debate que abrió en torno a la aplicación de sus reglas.

El CMB explica por qué retiró el cinturón a Stevenson

A través de un comunicado publicado en su sitio oficial, el CMB justificó la decisión apelando a su reglamento interno y al estatus actual del boxeador estadounidense.

“En vista de que Stevenson es el actual Campeón Mundial Super Ligero de la OMB, y en consonancia con las Reglas y Regulaciones del WBC, el WBC ha declarado vacante a su Título Mundial del Peso Ligero”.

Con esta determinación, el organismo prioriza la permanencia de campeones activos por división, una política que históricamente ha generado controversia dentro del boxeo profesional.

La reacción de Shakur Stevenson no se hizo esperar

Lejos de aceptar la decisión en silencio, Shakur Stevenson, campeón mundial en cuatro divisiones y medallista olímpico de plata, utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad y señalar lo que considera un trato desigual por parte del organismo.

“El CMB otorgó cinturones interinos para que Canelo no tuviera que defender su título contra David Benavidez, pero, sí, le quitan el cinturón a Shakur Stevenson siete meses después de haberlo defendido contra el contendiente número 1. Explica eso, WBC”, citó en la red social X al periodista Chris Mannix.

El mensaje encendió el debate entre aficionados y analistas, reavivando la discusión sobre la consistencia del CMB en la aplicación de sus normas.

Qué sigue para el campeonato mundial ligero del CMB

Pese a la polémica, el Consejo Mundial de Boxeo dejó claro que mantiene una postura institucional de respaldo hacia el peleador estadounidense.

El organismo deseó éxito a Shakur “tanto dentro como fuera del cuadrilátero” y subrayó que proporcionará más información sobre el proceso para coronar a un nuevo campeón mundial del peso ligero.

Mientras tanto, la división queda abierta y a la espera de una nueva pelea titular, en un escenario que promete movimiento, expectativas altas y una lucha intensa por uno de los cinturones más codiciados del boxeo.

