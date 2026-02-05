Shakur Stevenson explota contra el CMB tras despojarlo de su título

El boxeador estadounidense Shakur Stevenson arremetió contra el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras perder su estatus de campeón en el peso ligero. El deportista sostiene que el organismo tomó esta medida por un desacuerdo financiero y no solo por normas técnicas.

La controversia surgió poco después de que Shakur Stevenson venciera a Teófimo López por el título superligero de la OMB. El CMB anunció el despojo del cinturón de las 135 libras argumentando el cumplimiento de su reglamento de competencia.

Un conflicto por tarifas de sanción

A través de sus redes sociales, Shakur Stevenson calificó la situación como un intento de cobro injustificado. El púgil cuestionó el pago de una tarifa de sanción por una pelea donde el cinturón del CMB no estaba en disputa.

100k to some crooks who don’t deserve it? Nah Leilani I rather give it to u baby girl.. The WBC didn’t even have shit to do with this fight and it’s eating them alive take your belt it don’t make me 😂😂 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 4, 2026

“¿Cien mil para unos estafadores que no se lo merecen? No. Prefiero dárselos a mi hija”, publicó Shakur Stevenson en su cuenta de X. El boxeador enfatizó que el organismo no tuvo participación en su combate más reciente.

El reglamento y la respuesta del boxeador

El reglamento del consejo establece que un campeón debe pagar una tarifa incluso si pelea por otro organismo. Según la regla 7.3, se debe abonar el 50 por ciento de la tasa de sanción correspondiente en estos casos específicos.

Shakur Stevenson recordó que ya había realizado los pagos tras su defensa ante William Zepeda en julio pasado. “Acabo de pagarles después de mi pelea pasada. ¿Por qué tendría que pagar ahora?”, cuestionó el invicto de Newark.

And I just paid these dudes after my last fight.. What the hell im giving yall 100k right now for? Because yall got beef with Bud so come at me for it — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 4, 2026

Futuro en las 140 libras

A pesar de perder el reconocimiento del organismo con sede en México, el atleta se mantiene como monarca en una nueva división. El interés de Shakur Stevenson ahora se centra en unificar los cinturones del peso superligero tras su éxito reciente.

Hasta el momento, el presidente del organismo no ha emitido comentarios adicionales sobre las quejas del peleador. La relación entre ambas partes atraviesa su momento más tenso tras años de colaboración en el ascenso de la estrella.

