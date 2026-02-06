David Benavídez apuesta por una gran bolsa y el campeonato absoluto

El boxeador David Benavídez confirmó su intención de mantenerse en la división de peso crucero para buscar los títulos mundiales. El actual monarca semipesado del CMB tiene programado un combate contra Gilberto “Zurdo” Ramírez para el próximo 2 de mayo.

Esta contienda pondrá en juego los cinturones de la AMB y la OMB en las 200 libras. David Benavídez aceptó este reto con el objetivo de convertirse en campeón mundial en una tercera categoría de peso diferente.

‼️DAVID BENAVIDEZ ON HIS SPARRING SESSIONS WITH GGG‼️



David Benavidez: “Dude hit extremely hard, but I wasn’t going to fold in front of him. It just taught me a lot of the stuff I know today, a lot of the defense. Being in the ring with him gave me so much confidence because… pic.twitter.com/5M7rL9EI2w — Danny (@dantheboxingman) February 6, 2026

Un nuevo panorama en las 200 libras

A pesar de que el plan inicial de David Benavídez es retornar a las 175 libras, han surgido nuevos rivales en el horizonte. Jai Opetaia, campeón de la FIB, manifestó su interés en enfrentar al peleador estadounidense en un futuro cercano.

Opetaia declaró a Fight Hub TV que considera a David Benavídez como un oponente ideal para una pelea masiva. El australiano destacó que el estilo del “Monstruo” y su trayectoria hacen que el duelo sea muy atractivo.

El camino hacia el campeonato

La pelea entre el “Zurdo” Ramírez y David Benavídez coincidirá con las festividades del fin de semana del Cinco de Mayo. Este enfrentamiento definirá si el púgil logra consolidarse como una figura dominante en el peso crucero.

Si David Benavídez decide permanecer en esta división, la unificación total de los cuatro cinturones sería el siguiente paso lógico. Por ahora, el enfoque se mantiene en el compromiso de mayo y en capturar las coronas de la AMB y la OMB.

