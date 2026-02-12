Xander Zayas cuenta sobre la invitación de Bad Bunny a su show en el Super Bowl

El boxeador puertorriqueño Xander Zayas compartió los detalles de su reciente aparición en el Super Bowl LX. El deportista formó parte del elenco que acompañó a Bad Bunny durante el espectáculo del medio tiempo.

Esta oportunidad surgió tras la unión comercial del púgil con la agencia Rimas Sports. El plan inicial del equipo de producción consistía en utilizar modelos para la escena de boxeo en la tarima.

Sin embargo, el cantante decidió convocar a profesionales del deporte para dar realismo al evento. La invitación formal llegó directamente del artista dos semanas antes de un compromiso deportivo crucial para Xander Zayas.

“Benito me invitó. Sabía que quería tener a un par de boxeadores en el show. Al principio iban a ser dos modelos, pero luego se dio cuenta de que acabábamos de firmar con Rimas Sports, su empresa”, declaró Xander Zayas en una entrevista exclusiva para el portal TMZ Sports.

Preparación y condiciones para el evento

El boxeador aceptó el reto con una condición personal estricta sobre su rendimiento previo. Zayas debía enfrentar a Abass Baraou antes de viajar a San Francisco para los ensayos del show.

El deportista logró la victoria en Puerto Rico y obtuvo los títulos unificados súper welter de la OMB y la AMB. Con el triunfo asegurado, el equipo coordinó el traslado hacia el Levi’s Stadium.

“Obviamente le dije: ‘Primero necesito ganar. No quiero ir al Super Bowl como un perdedor’”, explicó el campeón. Una vez concretado el resultado, el grupo inició las prácticas coreográficas.

Emiliano Vargas and Xander Zayas had legendary linkups with Lady Gaga and Ricky Martin during Bad Bunny's halftime show 🤩 pic.twitter.com/tqsG9H1baH — Ring Magazine (@ringmagazine) February 9, 2026

Experiencia en el escenario y planes futuros

La actuación de Xander Zayas duró pocos segundos, pero requirió una semana completa de ensayos. El boxeador intercambió golpes con Emiliano Vargas mientras la estrella principal recorría el escenario.

A pesar de su experiencia en peleas de campeonato, el púgil admitió haber sentido tensión por la magnitud del público. La presión de las cámaras internacionales influyó en el ánimo de todo el equipo de trabajo.

“Claro que se sentían los nervios, no solo míos, sino de todo el elenco, incluso de Benito. Estaba un poco ansioso, aunque no sé cuánto exactamente, pero en general fue una gran experiencia”, añadió Zayas.

BAD BUNNY SIGNS XANDER ZAYAS SHORTS 🐰🥊 pic.twitter.com/3Mx98WsAef — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 9, 2026

Zayas confía en que la colaboración entre el deporte y la música continuará en sus próximas peleas. El vínculo con la empresa de representación facilita estos intercambios culturales en grandes plataformas.

“Me encantaría. Dependerá de dónde estemos, si sigue de gira y cuándo pelee. Pero seguro pasará en el futuro”, concluyó Xander Zayas respecto a una posible caminata al ring con el artista.

