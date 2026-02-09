Derek Chisora se sincera sobre su rivalidad con los hermanos Klitschko

El veterano boxeador británico, Derek Chisora, reflexionó sobre los incidentes que marcaron su carrera ante los púgiles ucranianos. Chisora recordó la noche de 2012 en Munich, donde enfrentó a Vitali Klitschko y protagonizó roces con Wladimir.

La tensión entre los deportistas no fue casualidad, sino el resultado de frustraciones previas. Derek Chisora explicó que su animosidad nació en 2010 tras la cancelación de un combate contra Wladimir días antes de la fecha pactada.

El origen del conflicto financiero

El peleador londinense detalló que la cancelación del evento le generó pérdidas económicas importantes tras meses de preparación. Según sus declaraciones para BoxingScene, este incidente detonó su comportamiento hostil en los años siguientes.

“Con los hermanos Klitschko, entrené para la primera pelea durante seis meses, desperdicié mucho dinero, nunca recuperé mi dinero”, afirmó Derek Chisora. Esa situación lo llevó a actuar con agresividad cuando finalmente tuvo la oportunidad de verlos de cerca.

Disculpas por incidentes pasados

En su entrevista con BoxingScene, el púgil admitió arrepentirse de las bofetadas y los gestos antideportivos cometidos en el ring. Derek Chisora reconoció que sus acciones fueron impulsadas por un carácter que no le permite ignorar los problemas.

“Soy un tipo muy mezquino. Si hay un problema, tengo que buscarte. No puedo aferrarme a las cosas”, confesó el boxeador. Sobre sus agresiones físicas y verbales en el ring, añadió: “Le di una bofetada, de la que me arrepiento ahora… le escupí, de lo que me arrepiento y me disculpo”.

Una nueva etapa profesional

A sus 42 años, el peleador asegura haber dejado atrás la etapa de las polémicas para vender combates. Derek Chisora se prepara actualmente para su enfrentamiento contra Deontay Wilder, programado para el 4 de abril en Londres.

El deportista afirma que su madurez le permite enfocarse exclusivamente en la competencia deportiva. “Con la edad, ya no hago más travesuras. La locura ha desaparecido y toda la situación violenta se ha ido por la ventana”, concluyó Derek Chisora.

