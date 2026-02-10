Fallece José Bisbal, padre de David Bisbal y excampeón de boxeo en España

El exboxeador José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal y leyenda del boxeo español, falleció este martes en Almería a los 84 años, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales.

El emotivo mensaje de despedida de David Bisbal

David Bisbal anunció el fallecimiento de su padre con un mensaje cargado de emoción en su cuenta oficial de Instagram, donde recordó el espíritu luchador que siempre caracterizó a José Bisbal dentro y fuera del ring.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo“, escribió el cantante, acompañando el texto con una imagen de archivo de su padre durante su etapa como boxeador profesional.

Fallece el padre de David Bisbal 🕊️🥊

El Sr. José Bisbal, quien fue una figura importante del boxeo en España, falleció a los 84 años de edad. El cantante lo despidió con un emotivo mensaje en sus redes:



“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba… pic.twitter.com/v2RWzjmkWH — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) February 10, 2026

Una vida marcada por el boxeo y el deporte español

José Bisbal Carrillo padecía alzheimer desde hace varios años y falleció rodeado de sus familiares más cercanos. Nacido el 1 de diciembre de 1941, se convirtió en una figura clave del boxeo español, especialmente en el ámbito local andaluz.

Fue el primer púgil nacido en Almería en proclamarse campeón de España, un título que llegó a conquistar en siete ocasiones, dejando una huella imborrable en la historia del deporte provincial.

"Se apaga la vida de una leyenda, pero no su recuerdo. Fallece José Bisbal a los 84 años. El boxeo pierde a un campeón y David Bisbal a su mayor referente. Siempre nos quedará el ejemplo de amor de David, recordándole quién era a través de sus canciones. DEP. 🕊️🥊 #JoséBisbal… pic.twitter.com/ZrHfKrlu0h — News Day Mundo (@NewsDayMundo) February 10, 2026

Récord profesional y proyección internacional

Durante su carrera como boxeador profesional, José Bisbal acumuló un récord de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, cifras que reflejan una trayectoria extensa y competitiva. Además, fue un pionero del boxeo internacional, disputando combates fuera de España en países como Suecia, algo poco habitual para los púgiles españoles de su generación.

Su faceta familiar fuera del ring

Más allá del deporte, José Bisbal Carrillo fue esposo de María Ferre y padre de tres hijos: José María, María del Mar y David Bisbal, uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional.

Su fallecimiento supone la despedida de una leyenda del boxeo almeriense y de una figura muy querida en el entorno personal del cantante, que siempre ha destacado la influencia de su padre en su vida y valores.

Ha fallecido a los 84 años José Bisbal Carrillo, 7 veces campeón de España de boxeo. Hemos conocido la noticia por su hijo, el cantante @davidbisbal.



“Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", ha comentado en Instagram. DEP pic.twitter.com/8l7amtAaBO — RNE Deportes (@RNEdeportes) February 10, 2026

Sigue leyendo:

· Richard Carapaz, campeón olímpico ecuatoriano, sufre el fallecimiento de su madre

· Muere Salomon Grundy, ícono de la lucha libre de los años 90 en México

· Muerte de Miguel Ángel Russo pone de luto al fútbol argentino

· Fallece el panameño “Cascarita” Tapia, “El Pelé de Centroamérica