Fallece José Bisbal, padre de David Bisbal y excampeón de boxeo en España
El exboxeador almeriense, pionero del pugilismo nacional, murió este martes en Almería. El cantante confirmó la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales
El exboxeador José Bisbal Carrillo, padre del cantante David Bisbal y leyenda del boxeo español, falleció este martes en Almería a los 84 años, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales.
El emotivo mensaje de despedida de David Bisbal
David Bisbal anunció el fallecimiento de su padre con un mensaje cargado de emoción en su cuenta oficial de Instagram, donde recordó el espíritu luchador que siempre caracterizó a José Bisbal dentro y fuera del ring.
“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo“, escribió el cantante, acompañando el texto con una imagen de archivo de su padre durante su etapa como boxeador profesional.
Una vida marcada por el boxeo y el deporte español
José Bisbal Carrillo padecía alzheimer desde hace varios años y falleció rodeado de sus familiares más cercanos. Nacido el 1 de diciembre de 1941, se convirtió en una figura clave del boxeo español, especialmente en el ámbito local andaluz.
Fue el primer púgil nacido en Almería en proclamarse campeón de España, un título que llegó a conquistar en siete ocasiones, dejando una huella imborrable en la historia del deporte provincial.
Récord profesional y proyección internacional
Durante su carrera como boxeador profesional, José Bisbal acumuló un récord de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, cifras que reflejan una trayectoria extensa y competitiva. Además, fue un pionero del boxeo internacional, disputando combates fuera de España en países como Suecia, algo poco habitual para los púgiles españoles de su generación.
Su faceta familiar fuera del ring
Más allá del deporte, José Bisbal Carrillo fue esposo de María Ferre y padre de tres hijos: José María, María del Mar y David Bisbal, uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel internacional.
Su fallecimiento supone la despedida de una leyenda del boxeo almeriense y de una figura muy querida en el entorno personal del cantante, que siempre ha destacado la influencia de su padre en su vida y valores.
