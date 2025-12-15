Muere Salomon Grundy, ícono de la lucha libre de los años 90 en México

El luchador profesional Tim Hagood, conocido en el mundo del pancracio como Salomón Grundy, falleció a los 64 años de edad, noticia que fue difundida durante el fin de semana por el historiador de lucha libre y amigo del gladiador Roy Lucier.

It is with the deepest and saddest heart that I come to all of you this morning and bring the news of the passing of my close friend, Solomon Grundy aka Tim Hagood, who passed last night after a massive heart attack. An amazing career, started around Texas and ended up in Mexico,… pic.twitter.com/QyTemIltrM — Roy Lucier (@roylucier) December 15, 2025

Originario de Estados Unidos, Grundy desarrolló una carrera que lo llevó a consolidarse como uno de los luchadores extranjeros más recordados en México durante la década de los años 90, gracias a su imponente físico y a un personaje rudo que lo convirtió en un rival constante dentro de las principales arenas del país.

De acuerdo con el reporte, el gladiador habría fallecido la noche del domingo a causa del infarto al miocardio.

¿Quién fue Salomon Grundy?

Bajo el apodo de “El Granjero de Kentucky”, Salomón Grundy destacó por su fuerza y presencia dominante sobre el ring. Su paso por empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y Lucha Libre AAA lo colocó en carteleras importantes, enfrentando a figuras representativas de la época y participando en rivalidades que marcaron a los aficionados.

El luchador era reconocido por su complexión extrema, que superaba los 200 kilogramos, lo que reforzaba su imagen de luchador poderoso y temible, característica que fue clave en su conexión con el público mexicano.

Durante su carrera en México, Grundy logró ganar una lucha de cabellera contra cabellera a Brazo de Oro y, aunque nunca consiguió un campeonato mundial, tuvo épicos combates en los que acompañó a astros de la época o lucho contra ellos, como El Hijo del Santo, Rayo de Jalisco, Tinieblas, Cien Caras, Atlantis, Pirata Morgan, El Dandy, Emilio Charles Jr., Satánico, etc.

Salomón Grundy deja un legado ligado a la lucha libre y a una generación que encontró en su figura a uno de los exponentes más llamativos de su tiempo.

