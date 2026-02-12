David Benavídez tiene un objetivo claro: “Ser la cara del boxeo”

El boxeador David Benavídez busca consolidar su legado en el deporte profesional. Para lograr este estatus, el peleador ha definido una ruta importante en su carrera que incluye enfrentar a los rivales más peligrosos de las categorías superiores.

David Benavídez ya cuenta con el apoyo masivo de la afición gracias a su agresividad en el ring. Sin embargo, entiende que para dominar la escena mundial debe superar a tres nombres específicos de forma consecutiva.

El actual monarca en dos divisiones ostenta el récord de ser el campeón de peso súper mediano más joven de la historia. Ahora, su enfoque se traslada a los pesos crucero y semipesado para reafirmar su vigencia.

La ruta hacia la unificación

El próximo reto del peleador será en el fin de semana del Cinco de Mayo. En esa fecha, David Benavídez desafiará a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez por los títulos unificados de la AMB y la OMB en la división crucero.

A pesar de este ascenso de peso, el plan incluye un retorno inmediato a las 175 libras. El objetivo es medirse ante las figuras dominantes de esa categoría para eliminar cualquier duda sobre su capacidad.

Esta estrategia busca evitar desvíos con rivales de menor perfil. La intención de David Benavídez es encadenar los combates de mayor impacto comercial y deportivo de manera directa.

Benavídez y las declaraciones sobre su futuro

En una entrevista concedida a The Danza Project, el púgil detalló su mentalidad actual. El boxeador se siente en la plenitud de sus facultades físicas y mentales para asumir estos riesgos.

“Voy a pelear con Zurdo Ramírez, luego haré esa pelea con [Dmitry] Bivol, después de eso pelearemos con [Artur] Beterbiev. Esas son las tres peleas importantes. No voy a rehuir ninguna”, afirmó David Benavídez al medio citado.

El peleador enfatizó su deseo de no postergar estos encuentros. “Quiero ir directo por ellos. Me siento en la flor de mi carrera, con mucha confianza. Tengo 29 años y siento que tengo el mundo en mis manos”, agregó.

El camino hacia la cima mundial

La meta final es que no existan cuestionamientos sobre quién es el máximo referente del ring. Para el equipo del “Monstruo Mexicano”, la relevancia se construye enfrentando a los mejores de cada peso.

“Ahora mismo, siento que estoy a punto de convertirme en la cara del boxeo. La única manera de lograrlo es con estas grandes peleas. No quiero que haya ninguna duda de que seré la cara del boxeo cuando llegue ese momento”, sentenció David Benavídez.

En esta lista de objetivos destaca la ausencia de Jai Opetaia, monarca de la FIB en peso crucero. Opetaia ha manifestado su interés en una unificación, pero los planes del mexicoamericano parecen priorizar el regreso a las 175 libras tras su duelo con Ramírez.

