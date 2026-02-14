Emanuel Navarrete visualiza quién puede tomar el testigo del Canelo Álvarez

Saúl Álvarez ha dejado su huella en el boxeo mundial. A pesar de que el Canelo no las ha tenido todas consigo en el final de su carrera, el boxeador tapatío ha dejado un listón muy alto. Emanuel Navarrete fue cuestionado sobre quién podría ser la nueva cara del boxeo mexicano. El “Vaquero” postuló a varias figuras.

Canelo tiene 35 años. El peleador nacido en Guadalajara ya podría estar llegando a los últimos combates de su carrera. De hecho, debido a una lesión, Saúl Álvarez vio reducida su cuota anual de combates a uno. Emanuel Navarrete considera que hay varios peleadores mexicanos que pueden tomar el rol de líder de peleador de México.

“Hay muchos peleadores en México que están empujando muy duro y la verdad creo que cualquiera de todos los que están como campeones ahora pueden tomar la bandera, aventársela al hombro y creo que son dignos representantes de la bandera”, dijo Navarrete en una entrevista con el Izquierdazo.

El “Vaquero” mencionó algunos boxeadores que, según su perspectiva, podrían ser la nueva cara del boxeo mexicano. Entre esos nombres Navarrete no mencionó el suyo.

“Unos van empezando con su carrera, Sugar (Eduardo Núñez), ni se diga, va empezando y empezó fuertísimo; ahí está el Pitbull (Isaac Cruz), que suena bien fuerte todo el tiempo, ahí viene el Chispa Medina y el Divino (Rafael Espinoza) también, hay muchos que están empujando mucho”, mencionó.

Emanuel Navarrete puede entrar en la lista

El experimentado boxeador de 31 años no se incluyó en la lista. Sin embargo, Emanuel Navarrete reconoció que trabaja disciplinadamente para ser uno de ellos. Pero “Vaquero” no quiere colgarse esa medalla él mismo. Navarrete tiene un impecable récord como profesional de 39 victorias, 2 derrotas y 1 empate.

“Yo creo que estoy trabajando, que estoy haciendo bien las cosas, trato al menos, y pues me enfoco en mis peleas nada más, de ahí en fuera no ando en redes sociales tanto, no hago tanta campaña, por decir algo, fuera del deporte y ya lo demás les toca a ustedes como prensa y a los aficionados también les toca tabular quién podría ser el próximo estandarte de México”, explicó.

