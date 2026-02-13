Terence Crawford reveló que el Canelo Álvarez fue su rival menos potente

El ex boxeador estadounidense Terence Crawford sorprendió al mundo del deporte con sus declaraciones recientes. El invicto púgil de Nebraska comparó el poder de puños de sus antiguos rivales tras su retiro de la actividad profesional.

A pesar de haber vencido al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en las 168 libras, el peleador de Omaha descartó que el tapatío fuera su oponente con más potencia. El análisis técnico de Terence Crawford se basa en su experiencia dentro del cuadrilátero frente a campeones de distintas categorías.

“Me han pegado más fuerte en una pelea real. ‘Mean Machine’ [Kavaliauskas] pega más fuerte que Canelo, para ser honesto”, dijo Crawford en una entrevista para Boxing News.

Muchos expertos consideran que el peso súper mediano de Jalisco tiene la pegada más peligrosa del circuito actual. Sin embargo, Terence Crawford reveló el peleador que pega más fuerte que el Canelo Álvarez al recordar sus batallas en el peso welter.

El rival que sorprendió al campeón

Según el testimonio del norteamericano, el lituano Egidijus Kavaliauskas fue quien le propinó los golpes de mayor impacto. Este encuentro ocurrió en el año 2019, cuando ambos disputaron el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo.

La afirmación de que Terence Crawford reveló el peleador que pega más fuerte que el Canelo Álvarez generó debate entre los seguidores del boxeo. El registro de Kavaliauskas cuenta con un alto porcentaje de definiciones por la vía rápida en las 147 libras.

Comparativa de potencia en el ring

El estilo de pelea del lituano, apodado “Mean Machine”, dejó una marca física en el estadounidense. Crawford asegura que sintió más el peso de las manos de Kavaliauskas que los ataques recibidos en su pelea contra el mexicano en Las Vegas.

La noticia donde Terence Crawford reveló el peleador que pega más fuerte que el Canelo Álvarez pone en perspectiva la pegada en categorías menores. A veces la velocidad y la técnica de un peso welter superan la fuerza bruta de divisiones más pesadas.

El retiro de Terence Crawford con una marca de 42 victorias sin derrotas le permite hablar con autoridad sobre sus vivencias. Su triunfo por decisión unánime ante el tapatío demostró su capacidad para asimilar el castigo en pesos superiores.

Victoria ante Kavaliauskas por detención en el noveno asalto.

Triunfo histórico frente a Álvarez en el Allegiant Stadium.

Carrera profesional finalizada con récord perfecto y múltiples títulos.

Opinión basada en el daño real recibido durante los asaltos de combate.

