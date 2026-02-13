Lennox Lewis revela a sus dos mejores boxeadores de la historia

El ex campeón mundial indiscutido de los pesos pesados, Lennox Lewis, compartió su perspectiva sobre los máximos referentes del pugilismo. A pesar de su legado, el púgil británico-canadiense sitúa a dos figuras por encima de sus logros.

La trayectoria de Lennox Lewis incluye una medalla de oro olímpica en 1988 y tres campeonatos mundiales. Durante su carrera profesional, logró vencer a oponentes de la talla de Mike Tyson, Evander Holyfield y Vitali Klitschko.

Aunque sufrió dos derrotas ante Oliver McCall y Hasim Rahman, el boxeador logró ganar las revanchas correspondientes. Este registro permite afirmar que Lennox Lewis superó a todos los rivales que enfrentó en el cuadrilátero.

Los elegidos por el ex campeón

En una reciente intervención para la cadena Fox, el ex monarca fue consultado sobre quiénes ocupan la cima histórica del deporte. La respuesta de Lennox Lewis se centró en dos nombres: Jack Johnson y Muhammad Ali.

Jack Johnson destacó por ser el primer hombre negro en obtener el título mundial de peso pesado. Su reinado se extendió desde 1908 hasta 1915, periodo en el que protagonizó combates de relevancia social para la época.

Por otro lado, la mención de Muhammad Ali responde a su impacto dentro y fuera de las cuerdas. Para Lennox Lewis, el legado de Ali se consolidó con sus tres campeonatos mundiales y sus victorias ante George Foreman y Joe Frazier.

Influencia y legado deportivo

El reconocimiento de estos dos boxeadores subraya la importancia de la historia en la visión de los actuales referentes. Lennox Lewis considera que tanto Johnson como Ali marcaron un estándar difícil de igualar en la categoría reina.

La selección de estos nombres resalta por encima de las estadísticas personales del propio boxeador. De esta manera, Lennox Lewis reafirma el valor de la trayectoria y el impacto cultural de sus predecesores en el boxeo internacional.

