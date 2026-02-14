“Dinamita” Márquez critica fuertemente a influencers que incursionan en el boxeo

El legendario tetracampeón mexicano, Juan Manuel Márquez, expresó su descontento ante la creciente tendencia de combates entre creadores de contenido y artistas. Considera que estas exhibiciones comprometen la integridad de la disciplina profesional.

Durante un encuentro con los medios en Monterrey, Juan Manuel Márquez señaló que la industria está perdiendo el valor que la caracteriza. El exboxeador enfatizó que el deporte requiere un trato más serio por parte de los promotores.

'Hay mucho talento y boxeadores que quieren sobresalir'



Así mencionó Juan Manuel Márquez, ex campeón mundial de boxeo. Previo a su evento el día 18 de abril, en Monterrey.#lucha #monterrey #viral #abcdeportes pic.twitter.com/Q8SCgw25BH — ABC Deportes MX (@abc_deportes_mx) February 13, 2026

“Creo que el boxeo ahorita se ha malbaratado, hay que decirlo así, hay una falta de respeto hacia el deporte de los puños”, declaró Juan Manuel Márquez. Estas palabras surgen tras el anuncio de eventos como Ring Royale y Supernova Génesis.

El impacto en la reputación del boxeo

Para el “Dinamita”, estas funciones son un retroceso para quienes dedican su vida al entrenamiento de alto rendimiento. El ídolo mexicano fue enfático al describir su sentir sobre la actualidad de las carteleras de exhibición.

“Verlo ahorita cómo lo están echando a perder con este tipo de peleas, creo que (el deporte) merece respeto”, añadió Juan Manuel Márquez. Según su visión, la esencia competitiva se ve desplazada por el espectáculo mediático.

El integrante del Salón de la Fama hizo un llamado a los organizadores para priorizar la calidad técnica. Advirtió que, de no haber cambios, las consecuencias para el pugilismo a largo plazo serán irreversibles.

Postura firme ante las invitaciones de trabajo

A diferencia de otros colegas como Jorge el “Travieso” Arce o la “Barby” Juárez, Juan Manuel Márquez rechaza involucrarse en estos eventos. El exatleta aclaró que no tiene interés en participar bajo ninguna modalidad.

“Me han invitado a comentar peleas de este tipo y les he dicho que no”, concluyó Juan Manuel Márquez. Con esto, cierra la puerta a integrarse a las transmisiones de los eventos programados para marzo y abril.

Las declaraciones de Juan Manuel Márquez reflejan una división de opiniones en el gremio boxístico mexicano. Mientras unos ven oportunidad de negocio, otros ven un riesgo para la tradición del deporte.

