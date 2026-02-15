Jermell Charlo en contra de Zuffa Boxing y Dana White

El ex campeón indiscutido de peso superwélter, Jermell Charlo, manifestó su rechazo al nuevo proyecto de boxeo impulsado por los directivos de la UFC. El boxeador estadounidense defendió la estructura actual de los organismos internacionales.

Desde su última aparición ante Saúl “Canelo” Álvarez, el nombre de Jermell Charlo ha estado vinculado a la defensa de los cinturones tradicionales. Para el púgil, los organismos son la base histórica del deporte.

“Siempre he pagado mis cuotas de sanción, respeto a los organismos”, afirmó Jermell Charlo en una entrevista concedida al espacio Cigar Talk en Youtube. Sus palabras surgen ante el anuncio de un nuevo ente regulador.

Defensa de los organismos tradicionales

La propuesta de Zuffa Boxing contempla reducir las divisiones de peso y crear títulos propios. Ante esto, Jermell Charlo recordó que las grandes leyendas del pasado buscaron la gloria a través de los cuatro entes rectores.

“El CMB nunca ha mentido, ellos no erran, ese es el objetivo. Vean a Ali, a Sugar Ray Leonard, a los Hearns, ellos iban por el CMB”, señaló Jermell Charlo sobre el valor de los campeonatos.

La empresa matriz de UFC busca implementar un modelo de negocio diferente al sistema de subastas y mandatorias. Sin embargo, Jermell Charlo considera que esta irrupción externa representa una amenaza para la estabilidad del gremio.

Preocupación por el futuro del boxeador

El deportista texano advirtió que el control total por parte de una sola empresa podría afectar los ingresos de los protagonistas en el ring. La creación de cinturones alternativos es vista como un retroceso.

“No dejen que ninguna compañía entre en esta situación y los detenga para tomar la decisión correcta. Ellos están destrozando el deporte”, concluyó Jermell Charlo en sus declaraciones.

Finalmente, el peleador cuestionó si el objetivo real es mejorar la disciplina o simplemente reducir costos operativos. “¿Y ahora van a bajar el salario de los peleadores y hacer otro cinturón?”, remató Jermell Charlo.

