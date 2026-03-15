Ayuntamiento de Los Ángeles exige investigar al presidente de LA28

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó el viernes una resolución unánime que exige una investigación al presidente de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 28 (LA28) y sus posibles vínculos pasados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

La resolución fue presentada por la concejala Mónica Rodríguez y fue aprobada por 12 votos a favor y ninguno en contra, después de que había sido aplazada en dos ocasiones.

En su texto, la resolución destaca un “conflicto sustancial” entre los valores del movimiento olímpico y la presencia de Wasserman en los documentos del caso Epstein.

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El cuestionamiento sobre Wasserman ocurre después de que se publicaron correos electrónicos entre el presidente de LA28 y Maxwell, lo que desató la solicitud de figuras, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el interventor municipal Kenneth Mejía, para que el dirigente dimita al cargo.

La organización de LA28 ha defendido a Wasserman tras mencionar que una investigación independiente de O’Melveny & Myers LLP determinó que las interacciones se limitaron a un viaje humanitario a África en 2003 en el avión de Epstein y a correos electrónicos posteriores con Maxwell.

Wasserman ofreció disculpas por los correos electrónicos, alegando que ocurrieron años antes de que los delitos de Epstein fueran del conocimiento público.

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Aunque la resolución del Concejo Municipal de Los Ángeles es un gesto simbólico y político significativo, no tiene ninguna autoridad legal para destituir a Wasserman de su cargo al frente de LA28.

También se desconoce cómo sería la respuesta del Comité Olímpico Internacional (COI) o el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 28 ante esta presión formal por parte de la ciudad.

“Además, se resuelve que el Ayuntamiento expresa su preocupación por el posible conflicto entre los valores del movimiento olímpico y la relación de Casey Wasserman con los archivos de Epstein“, dice la resolución aprobada por los concejales.

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El Comité Organizador de la justa olímpica en Los Ángeles emitió un comunicado en el que reitera su apoyo a Wasserman.

“Una vez establecida la postura de la Junta Directiva sobre el liderazgo, el enfoque de LA28 sigue centrado en ofrecer unos Juegos financiados con fondos privados y físicamente responsables que protejan a los contribuyentes y beneficien a Los Ángeles”, se dijo en el comunicado.

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