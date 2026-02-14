Organizador de los Juegos Olímpicos de 2028 venderá su empresa tras aparecer en los archivos Epstein

Ante la presión que le significa haber aparecido en los archivos de Jeffrey Epstein, exlíder de una red de explotación sexual de menores, Casey Wasserman, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, puso a la venta su empresa.

Aunque han pasado cerca de siete años desde que el magnate financiero Jeffrey Epstein fue descubierto muerto en el interior de una celda del Centro Correccional Metropolitano, donde permanecía recluido al descubrirse que era el principal cabecilla de una red de prostitución dirigida a personajes muy poderosos a nivel global, al hacerse públicos sus archivos, están apareciendo nombres, fotografías y hasta conversaciones que pudieran llegar a ser muy comprometedoras.

Uno de los nombres que surgieron de entre miles de documentos es el de Casey Wasserman, destacado agente de entretenimiento y deportes, quien además funge como presidente del Comité Organizador de Los Ángeles para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Ante tal revelación y sin que ello le implique, al menos todavía, algún señalamiento por parte del Departamento de Justicia, la presión que ha surgido alrededor del ejecutivo de 51 años lo orilló a tomar la decisión de poner a la venta la empresa de marketing deportivo y gestión de talentos que fundó en 1998.

A través de un memorando interno enviado al personal de la agencia el viernes, el cual obtuvo la cadena de noticias CNN, Casey Wasserman anunció que ha puesto a la venta de su compañía, esto después de que salió a la luz que, en su momento, realizó un viaje un el avión de Epstein.

“He iniciado el proceso de venta de la empresa, un esfuerzo que ya está en marcha.

Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, participé en un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein”, señala parte del documento.

La red de contactos tejida por el magnate financiero Jeffrey Epstein incluye a personajes muy famosos a nivel global. (Crédito: Jon Elswick / AP)

Sin embargo, lo controversial es que los archivos mencionados sacaron a flote un intercambio de mensajes entre Casey Wasserman y Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja de Jeffrey Epstein.

A partir del contenido de esa comunicación quedó expuesto que presuntamente el ejecutivo sostenía una relación más profunda e íntima con la francesa que desde 2021 se encuentra en prisión por tráfico sexual y otros delitos.

“Me duele el corazón que mi breve contacto con ellos hace 23 años les haya causado a ustedes, a esta empresa y a sus clientes tantos problemas en los últimos días y semanas. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos”, expone otra parte del memorando escrito por Wasserman.

Luego conocerse que Casey Wasserman aparecía en los archivos Epstein, los cantantes Chappell Roan, Orville Peck y Weyes Blood, fueron los primeros en abandonar su compañía de talentos, lo cual causó un enorme malestar y preocupación entre los inversores de la empresa al grado de comenzar a exigir poner a la venta.

