Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acoge a la Quinta Enmienda para no declarar en el Congreso

Ghislaine Maxwell, excolaboradora del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, se acogió este lunes a la Quinta Enmienda de la Constitución durante su comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, negándose a responder preguntas relacionadas con la investigación que el Congreso lleva a cabo sobre la red de tráfico sexual encabezada por el magnate financiero.

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, participó en la audiencia a través de una videoconferencia desde una prisión federal. Tal como había anticipado su equipo legal, decidió guardar silencio para no autoincriminarse, un derecho protegido por la Constitución estadounidense.

🚨#BREAKING: Watch as Ghislaine Maxwell pleads the Fifth during U.S. House Committee deposition. pic.twitter.com/WKgkNfokNn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 9, 2026

¿Qué es la Quinta Enmienda y por qué se acogen a ella los acusados?

La Quinta Enmienda establece que ninguna persona puede ser obligada a declarar en un proceso que pueda incriminarla penalmente. En términos simples, permite a un acusado no responder preguntas si sus respuestas podrían ser usadas en su contra en un juicio presente o futuro.

Este derecho es comúnmente invocado en investigaciones legislativas o judiciales y no implica admisión de culpa, sino una estrategia legal para protegerse ante posibles consecuencias penales.

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, explicó que su clienta decidió acogerse a la Quinta Enmienda debido a que mantiene pendiente una petición de hábeas corpus, procedimiento judicial fundamental que protege la libertad individual frente a detenciones ilegales, arbitrarias o desapariciones forzadas, con la que busca impugnar su condena argumentando que su juicio fue “fundamentalmente injusto”.

Además, el abogado aseguró que Maxwell estaría dispuesta a testificar “con total honestidad” si recibe un indulto presidencial, una facultad que únicamente puede ejercer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La postura de Maxwell ha generado fuertes reacciones en el ámbito político. Legisladores demócratas acusaron a la excolaboradora de Epstein de utilizar su silencio como parte de una estrategia para presionar por un indulto, mientras que el presidente del Comité de Supervisión, el republicano James Comer, afirmó que no considera apropiado concederle dicho perdón.

Hasta el momento, el presidente Trump no se ha pronunciado públicamente en contra de un eventual indulto.

Sigue leyendo: