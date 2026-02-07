Bill Clinton estalla en contra de la investigación relacionada con los archivos Epstein

Bill Clinton, expresidente de la nación, compartió su malestar por ser llamado a testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes como parte de la investigación sobre Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores, pues considera que todo se trata de cuestiones políticas alejadas del objetivo de repararan el daño causado a las víctimas del millonario financiero.

El demócrata de 79 años, quien tiene previsto testificar el 27 de febrero, recurrió a la plataforma X para sumarse a la idea de su esposa Hillary de exigir que su comparecencia sea pública.

“No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como apoyo en un tribunal irregular a puerta cerrada por parte de un Partido Republicano que actúa con miedo.

Si quieren respuestas, dejemos de jugar y hagamos esto como es debido: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente”, escribió.

Bill y Hillary Clinton infructuosamente trataron por la vía legal de evitar presentarse ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes. (Crédito: LM Otero / AP)

Cabe señalar que el objetivo de haber retomado el caso del magnate financiero encontrado muerto en una celda mientras espera de ser sentenciado, en 2019, consiste en establecer posibles vínculos con figuras públicas de alto perfil, entre ellas la familia Clinton.

De hecho, el Departamento de Justicia recientemente compartió más de tres millones de páginas de documentos, además de 2,000 videos y 18,000 imágenes relacionadas con el caso.

El punto controversial es que en algunas de las fotografías aparece el expresidente Bill Clinton con Jeffrey Epstein y, en al menos otra, se le observa acompañado de una chica a quien se le cubrió el rostro, esto mientras se desarrolla la investigación.

Sin embargo, el exmandatario de la nación no ha sido acusado de ningún delito e incluso se atrevió a poner en tela de juicio que se en realidad se busque justicia para las víctimas de Epstein.

“¿Quién se beneficia de este acuerdo? No son las víctimas de Epstein, quienes merecen justicia. Ni el público, quien merece la verdad. Solo sirve a intereses partidistas. Esto no es investigación, es pura política” escribió ante la amenaza del republicano James Comer de declararlo, tanto a él como a su esposa Hillary, en desacato al Congreso en caso de no presentarse a testificar.

