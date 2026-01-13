Los Clinton desatan choque político en el Congreso por el caso Epstein ¿qué pasó?

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton rechazaron comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de la investigación legislativa sobre Jeffrey Epstein, una decisión que abrió un nuevo frente de confrontación con los republicanos y podría derivar en una declaración de desacato al Congreso.

El presidente del comité, el republicano James Comer, anunció que el panel votará la próxima semana si declara en desacato a Bill Clinton, con una medida similar prevista para Hillary Clinton. De prosperar, el caso pasaría al pleno de la Cámara para decidir si se remite al Departamento de Justicia para una posible acción penal.

Los Clinton fueron citados en agosto. El comité solicitó que Bill Clinton testificara el martes y Hillary Clinton el miércoles en entrevistas a puerta cerrada. En cartas separadas dirigidas a Comer, sus abogados dejaron constancia de que no acudirían y cuestionaron la validez de las citaciones.

La defensa sostuvo que ambos ya entregaron de forma voluntaria la información “limitada” que poseen sobre Epstein y Ghislaine Maxwell, y argumentó que las citaciones carecen de un propósito legislativo legítimo, buscan datos no pertinentes y vulneran la separación de poderes.

En otra comunicación firmada por los propios Clinton, señalaron que otros exfuncionarios citados en la misma investigación no fueron forzados a declarar. Entre ellos figuran exfiscales generales de distintas administraciones y exdirectores del FBI, incluidos James Comey y Robert Mueller.

El polémico caso Epstein

Los Clinton acusaron al comité de actuar con motivaciones políticas. Sus abogados calificaron la investigación como un intento de avergonzar a adversarios del presidente Donald Trump, quien recientemente pidió la divulgación de material vinculado a Epstein que mencione a demócratas. Documentos relacionados con el caso también incluyen referencias a Trump, quien, al igual que Bill Clinton, no ha sido acusado de delito alguno.

Comer respondió que el comité no está formulando acusaciones.

“Nadie está acusando a Bill Clinton de nada. Solo tenemos preguntas”, dijo a la prensa tras la inasistencia del expresidente.

Las negociaciones entre el comité y el equipo legal de los Clinton se extendieron durante meses. Las comparecencias, previstas inicialmente para octubre, se pospusieron a diciembre y luego fueron rechazadas por conflictos de agenda. Históricamente, los expresidentes no han sido obligados a testificar ante el Congreso, aunque algunos lo han hecho de manera voluntaria.

Los abogados de los Clinton instaron al comité a reducir la escalada del conflicto. Desde la bancada demócrata, una portavoz del panel reiteró que la cooperación con el Congreso es clave y que el comité debería seguir dialogando para obtener cualquier información relevante sobre la investigación de Epstein.

