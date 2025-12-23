FBI desmiente carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar, asegura que es falsa

Luego de que el Departamento de Justicia publicó un nuevo lote de documentos en la investigación de Epstein, entre ellos una carta con una referencia indirecta a Trump, así como un correo electrónico de un fiscal que asegura que el republicano habría volado en el jet de Epstein “muchas más vece”, el FBI reveló que dicho documento es falso.

El FBI llegó a esta conclusión basándose en los siguientes hechos:

La letra no parece coincidir con la de Jeffrey Epstein .

. La carta tenía sello postal de tres días después de la muerte de Epstein, procedente del norte de Virginia, cuando se encontraba encarcelado en Nueva York.

procedente del norte de Virginia, cuando se encontraba encarcelado en Nueva York. La dirección del remitente no indicaba la cárcel donde Epstein estuvo recluido ni su número de recluso, requerido para el correo saliente.

“Esta carta falsa sirve como recordatorio de que la publicación de un documento por parte del Departamento de Justicia no implica que las acusaciones o afirmaciones contenidas en el mismo sean veraces. No obstante, el Departamento de Justicia seguirá publicando todo el material requerido por ley”, citó el FBI.

El mensaje está escrito a mano con tinta azul y partido en dos fragmentos que, según la foto revelada inicialmente por las autoridades, se leen de derecha a izquierda. Tiene de cabecera un “Querido, L. N.” y está firmada por “J. Epstein”.

El destinatario sería Larry Nassar, exmédico del equipo nacional de gimnasia estadounidense condenado a cárcel de por vida por cargos de agresión sexual. Entre líneas, la breve misiva contiene lo que sería una alusión al suicidio de Epstein en prisión, así como al entonces y ahora presidente Donald Trump:

“Como ya sabes, he tomado el camino corto a casa. ¡Buena suerte! Compartimos algo en común… nuestro amor por las jóvenes en la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente comparte nuestro amor por las jóvenes, núbiles chicas. Cuando una joven belleza pasaba, él amaba ‘agarrar y coger’, mientras que nosotros terminamos robando comida en los comedores del sistema. La vida no es justa”, cita.

Sigue leyendo:

• El demócrata Robert García revela más fotos de Trump con Jeffrey Epstein

• Al menos 13 fotos de los archivos Epstein fueron eliminadas del sitio web del Departamento de Justicia de EE.UU.

• Correos electrónicos de Jeffrey Epstein señalan que Trump convivió con chicas a quienes él prostituía