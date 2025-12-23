Carta de Epstein a Larry Nassar que implicaría a Trump desata polémica ante el Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia (DOJ) investiga la veracidad de una carta presuntamente enviada por Jeffrey Epstein a Larry Nassan, donde parece haber referencia al presidente Donald Trump y “chicas”.

El gobierno del presidente Donald Trump indicó que “está investigando la validez de esta supuesta carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar” y pronto reportará al respecto, pero hizo algunas aclaraciones.

“El sobre [de la carta] fue procesado tres días DESPUÉS de la muerte de Epstein”, destaca el DOJ.

La carta se encuentra entre los más de 29,000 documentos publicados por las autoridades este martes 23 de diciembre, como parte de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

Nassar fue sentenciado en 2018 a entre 40 y 175 años de prisión tras declararse culpable de siete cargos de conducta sexual en primer grado por agredir a jóvenes atletas, mientras trabajaba tanto para USA Gymnastics como para la Universidad Estatal de Michigan.

Entre las dudas de la autencidad de la carta manuscrita se relaciona con el matasellos, ya que es de tres días después de la muerte de Epstein y corresponde a Virginia, no a Nueva York, donde estuvo encerrado el multimillonario convicto por tráfico sexual de menores.

“El matasellos del sobre corresponde a Virginia, no a Nueva York, donde Jeffrey Epstein se encontraba encarcelado en ese momento”, agregó el DOJ. “La dirección del remitente indicaba la cárcel incorrecta donde Epstein se encontraba recluido y no incluía su número de recluso, necesario para el correo saliente”.

El DOJ censuró por completo un expediente del gran jurado de Nueva York que acusó a Jeffrey Epstein de delitos sexuales. Crédito: Jon Elswick | AP

¿Qué dice la carta?

“Estimado L. N.”, en referencia a Larry Nassar, comienza la carta. “Como ya saben, he tomado el camino corto para volver a casa. ¡Mucha suerte! Compartimos una cosa: nuestro amor y cariño por las jóvenes con la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente comparte nuestro amor por las jóvenes y jóvenes”.

Debido al año que corresponde “nuestro presidente”, la carta debió referirse al presidente Trump.

La nota termina con la firma: “Atentamente, J. Epstein”.

Aunque cumple con la publicación de información adicional como parte de la orden del Congreso, el DOJ afirma que en los documentos hay “afirmaciones falsas y sensacionalistas” contra el presidente Trump, antes de 2020.

“Para que quede claro: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”, añadió el DOJ en un comunicado. “Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia publica estos documentos con las protecciones legales requeridas para las víctimas de Epstein”.

La Administración Trump enfrenta críticas por haber publicado parte de los documentos el 19 de diciembre, fecha límite marcada por la ley, pero también por la cantida de documentos sellados, decenas de los cuales aparecen con bloques negros.

Los representantes demócrata Ro Khanna (California) y el republicano Thomas Massie (Kentucky) acusaron al DOJ de desacato por incumplir con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la cual fue impulsada por ambos.

