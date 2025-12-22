Clinton pide “publicación inmediata” de los archivos de Epstein en los que aparece; denuncia “filtraciones selectivas”

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton pidió la “publicación inmediata” de todos los archivos del caso Jeffrey Epstein en los que aparezca o sea mencionado, luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) difundiera una primera tanda de documentos y fotografías que lo incluyen, denunciando lo que calificó como una estrategia de “filtraciones selectivas” diseñada para empañar su imagen.

A través de un comunicado firmado por su portavoz, Ángel Ureña, Clinton instó directamente al presidente Trump a ordenar a la fiscal general Pam Bondi la divulgación completa del material restante: “Instamos al presidente Trump a que publique de inmediato cualquier documento que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya”, señaló Ureña, quien advirtió que la difusión parcial solo alimenta sospechas y lecturas políticas interesadas.

La confrontación surge tras la reciente activación de un portal web por parte del Departamento de Justicia (DOJ), bajo el mando de la fiscal general Pam Bondi, que contiene miles de documentos del caso Epstein.

El DOJ lanzó el viernes pasado un portal oficial para consultar miles de archivos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, acusado de dirigir una red de abuso sexual de menores y quien murió por suicidio en prisión en 2019.

Dicha publicación responde a una ley aprobada por el Congreso que obliga a divulgar toda la información no clasificada del caso, aunque la Fiscalía reconoció retrasos por el volumen y la complejidad de los documentos.

Acusan manipulación de la evidencia

El portavoz de Clinton advirtió que, de no publicarse la totalidad de la investigación, quedará en evidencia que el DOJ está más interesado en “insinuar irregularidades” contra figuras ya exculpadas que en la transparencia real.

“Se está protegiendo a alguien o a algo. No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: no necesitamos tal protección”, aseveró el vocero en un comunicado que ha sacudido los círculos políticos de la nación.

Angel Ureña afirmó que la investigación sobre Epstein “no es acerca de Bill Clinton”. “Hay dos tipos de personas aquí”, expresó. “El primer grupo no sabía nada y cortó relaciones con Epstein antes de que sus crímenes salieran a la luz. El segundo grupo continuó las relaciones después de eso. Nosotros estamos en el primero. Ninguna evasiva por parte de las personas en el segundo grupo cambiará eso”. Las víctimas conocidas de Epstein nunca han acusado a Clinton de conducta ilegal.

Entre los documentos divulgados figuran al menos seis fotografías de Clinton. Algunas lo muestran junto a Epstein; otras, en reuniones sociales con figuras públicas como el músico británico Mick Jagger, sin la presencia del financiero.

Una imagen en particular, donde aparece en un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, fue ampliamente difundida por funcionarios de la Casa Blanca en redes sociales, lo que provocó duras críticas del entorno del exmandatario.

Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dentro de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein (3-d), que aparece junto al cantante Mick Jagger (c) y el expresidente Bill Clinton (i). Crédito: Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). | EFE

Supervivientes y legisladores denuncian caos

La presión sobre el Departamento de Justicia no solo proviene de la oficina de Clinton. Un grupo de 18 sobrevivientes de los abusos de Epstein emitió su propia declaración calificando la publicación parcial como “dificultosa e imposible” de navegar.

Denunciaron que el desorden del portal impide a las víctimas localizar documentos de sus propios casos y pone en riesgo la privacidad de quienes no deberían ser identificados.

A esta crítica se sumaron voces de ambos lados del pasillo en el Congreso. Los representantes Ro Khanna (demócrata) y Thomas Massie (republicano) han amenazado con cargos de desacato contra funcionarios del DOJ si no se cumple con la ley de transparencia aprobada por el Congreso.

Mientras tanto, el escándalo se aviva por la eliminación abrupta de 16 imágenes del archivo durante el fin de semana, una de las cuales mostraba fotos de Donald Trump en el escritorio de Epstein, lo que ha generado sospechas de censura selectiva para proteger al actual mandatario.

