Schumer presiona en Senado para acciones legales contra gobierno de Trump por archivos de Epstein incompletos

El líder la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), presentó este lunes una resolución que ordena al Senado iniciar acciones legales contra el gobierno del presidente Donald Trump por negarse ilegalmente a publicar los archivos completos del caso Jeffrey Epstein.

También se señala censura excesiva de los archivos publicados, ya que cientos de páginas fueron selladas.

“En lugar de transparencia, la administración Trump publicó una pequeña fracción de los archivos y ocultó gran parte de lo poco que proporcionó”, dijo Schumer. “Esto es un encubrimiento flagrante. Pam Bondi y Todd Blanche están protegiendo a Donald Trump de la rendición de cuentas, y el Senado tiene el deber de actuar”.

Bondo es la fiscal general de Estados Unidos y al dirigir el Departamento de Justicia es la principal responsable de los archivos del caso Epstein.

Todd Blanche, quien fue abogado personal del presidente Trump y es fiscal adjunto, ha intentado justificar incluso que se removieran 15 fotografías donde aparece el presidente Trump y su esposa Melania Trump en los documentos dados a conocer el viernes pasado.

En un comunicado, el senador Schumer reconoció que la resolución podría encontra un camino más certero enero, cuando el Senado vuelva a sesionar, defendiendo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la cual fue aprobada por unanimidad en el Senado y la Cámara de Representantes.

“La ley que aprobó el Congreso es clarísima: publicar los archivos de Epstein en su totalidad para que los estadounidenses puedan ver la verdad”, declaró Schumer. “En cambio, el Departamento de Justicia de Trump eliminó las redacciones y ocultó las pruebas, lo cual infringe la ley. Hoy presento una resolución para obligar al Senado a emprender acciones legales y obligar a esta administración a cumplir”.

El senador recordó que en total, se publicaron poco más de 4,000 registros, una cifra considerada inferior a los cientos de miles de documentos que la administración afirmó que proporcionaría el viernes 19 de diciembre.

“Además, alrededor del 20% de estos documentos presentaban redacciones extensas o completas”, criticó Schumer.

Blanche declaró el domingo en NBC News que la decisión del Departamento de Justicia de retirar 15 fotografías el sábado, “no tiene nada que ver con el presidente Trump” y argumentó que se retiraron a petición de grupos de defensa de las víctimas, porque incluían imágenes sin editar.

“Cuando grupos de derechos de las víctimas nos informan sobre este tipo de fotografía, la retiramos e investigamos. Seguimos investigando esa foto. Volverá a publicarse, y la única pregunta es si se editará”, justificó Blanche.