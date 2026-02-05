Hillary Clinton exige una audiencia pública y con cámaras para testificar sobre los archivos Epstein

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, exige una audiencia pública y con las cámaras de televisión encendidas para acudir a testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes como parte de la investigación sobre Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación sexual de menores.

El objetivo de haber retomado el caso del magnate financiero que se suicidó en una celda en 2019 consiste en establecer posibles vínculos con figuras públicas de alto perfil, entre ellas la familia Clinton.

La semana pasada, el Departamento de Justicia compartió más de tres millones de páginas de documentos, además de 2,000 videos y 18,000 imágenes relacionadas con el caso.

El punto controversial es que en algunas de las fotografías aparece el expresidente Bill Clinton con Jeffrey Epstein y, en al menos otra, se le observa acompañado de una chica a quien se le cubrió el rostro, esto mientras se desarrolla la investigación. Sin embargo, el demócrata de 79 años no ha sido acusado de ningún delito.

Aunque Bill y Hillary Clinton habían tratado de evitar presentarse a testificar, el republicano James Comer amenazó con declarados en desacato al Congreso para hacerlos cambiar de opinión.

El contenido de los archivos de Jeffrey Epstein está sacando a flote la relación que mantenía con personajes de alto nivel. (Crédito: Jon Elswick / AP)

Al respecto, la exprimera dama quien tiene previsto testificar el 26 de febrero, un día antes que su esposo, recurrió a la plataforma X para exigir que su comparecencia sea pública.

“Si quieres esta pelea, @RepJamesComer, hagámosla públicamente. Te encanta hablar de transparencia. No hay nada más transparente que una audiencia pública con las cámaras encendidas. Estaremos allí”, escribió.

Al respecto, el republicano Comer se ha negado a ceder para que las audiencias programadas sean públicas e insiste en que los Clinton están siendo citados para una “declaración formal”, no para una audiencia.

De hecho, durante una entrevista concedida a la cadena de noticias Newsmax, el político conservador les advirtió a los Clinton que no les recomienda acogerse a la Quinta Enmienda durante el interrogatorio del comité, pues eso implicaría quedarse callados ante los cuestionamientos que les harían durante sus respectivas audiencias.

“Han estado hablando mucho durante las últimas 24 horas, que quieren que el pueblo estadounidense vea, que conozca la verdad y todo eso. Bueno, si la verdad es que no pueden responder a las preguntas, se acogen a la Quinta Enmienda, entonces creo que eso será una marca que les prohibirá asistir a reuniones sociales y todo lo demás, porque la mayoría de los liberales en Estados Unidos están muy preocupados por descubrir la verdad sobre Epstein”, enfatizó.

