Avanza en la Cámara de Representantes la propuesta de declarar en desacato a Bill y Hillary Clinton por negarse a testificar en el caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó este miércoles para recomendar que el expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton sean declarados en desacato al Congreso, tras negarse a testificar en la investigación legislativa sobre el caso de Jeffrey Epstein.

La decisión forma parte de los esfuerzos del Congreso por esclarecer cómo el empresario, que fue condenado por delitos sexuales, pudo abusar de menores durante años y mantener vínculos con figuras influyentes. Al rechazar comparecer ante el comité, los Clinton se expusieron a una posible sanción que ahora deberá ser evaluada por el pleno de la Cámara.

La recomendación contra Bill Clinton fue aprobada con una votación de 34 a 8, con nueve demócratas sumándose al respaldo unánime de los republicanos. En el caso de Hillary Clinton, la votación fue de 28 a 15, con tres demócratas apoyando a los republicanos, según reportó NBC News.

El siguiente paso será una votación en el pleno de la Cámara de Representantes, que probablemente se realizará en la primera semana de febrero, debido a que la Cámara suspende sesiones este viernes y no sesionará la próxima semana.

Maxwell testificará en febrero

Durante la audiencia, el presidente del comité, James Comer, republicano por Kentucky, anunció que Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein y actualmente encarcelada por tráfico sexual, comparecerá ante el comité el 9 de febrero mediante una declaración virtual.

“Sus abogados han dejado claro que se acogerá a la Quinta Enmienda”, señaló Comer.

El legislador defendió la decisión del comité y afirmó que “las acciones tienen consecuencias”, al referirse a la negativa de los Clinton a testificar. Añadió que ambos “se encuentran en una categoría fundamentalmente diferente” a la de otros testigos, debido a su presunta cercanía con Epstein, lo que, dijo, justifica que comparezcan en persona.

Investigación, desacato y tensiones políticas

Ni Bill Clinton ni el expresidente Donald Trump, ni muchas otras figuras relacionadas con Epstein, han sido acusados de delitos en este caso, sin embargo, los legisladores debaten quiénes deben enfrentar un mayor escrutinio en la investigación sobre cómo Epstein pudo abusar sexualmente de docenas de adolescentes durante años.

Epstein se suicidó en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio. La posterior divulgación de expedientes judiciales reveló detalles sobre sus vínculos con Clinton, Trump y otros hombres poderosos.

Aunque existen indicios de que los Clinton han buscado una salida negociada para testificar, la aprobación final de los cargos por desacato en el pleno está lejos de estar garantizada, ya que requiere una mayoría simple, algo que los republicanos han tenido dificultades para asegurar en votaciones recientes.

Las consecuencias del desacato al Congreso pueden incluir multas significativas e incluso penas de prisión, aunque históricamente estos procedimientos se han utilizado como último recurso.

Negociaciones fallidas y defensa de los Clinton

Comer rechazó el martes una propuesta del abogado de los Clinton para que el presidente del comité y el principal demócrata, el representante Robert García, de California, entrevistaran a Bill Clinton en Nueva York junto a su personal.

La semana pasada, los Clinton enviaron una carta criticando a Comer por exigir su testimonio mientras el Departamento de Justicia acumula más de un mes de retraso en la publicación completa de los archivos del caso Epstein, exigida por el Congreso.

Tras bambalinas, el abogado de los Clinton, David Kendall, ha intentado negociar un acuerdo. Según el comité, incluso planteó la posibilidad de que los Clinton testificaran en Navidad y Nochebuena.

Los Clinton sostienen que las citaciones no son válidas porque, a su juicio, no cumplen un propósito legislativo y aseguran que no tenían conocimiento de los abusos cometidos por Epstein. También ofrecieron entregar declaraciones escritas sobre sus interacciones con el financiero.

“Hemos intentado proporcionarle la poca información que tenemos. Lo hemos hecho porque los delitos del Sr. Epstein fueron horribles”, escribieron los Clinton en su carta a Comer.

Un recurso poco frecuente

Los procedimientos por desacato al Congreso son inusuales, pero han cobrado mayor relevancia en los últimos años. Casos recientes incluyen las condenas de Peter Navarro y Steve Bannon, asesores de Trump, por desobedecer citaciones del comité que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ambos cumplieron meses en prisión.

La misma comisión citó a Trump, pero finalmente retiró la citación tras objeciones legales de sus abogados. Ningún expresidente ha sido obligado a comparecer ante el Congreso, aunque algunos lo han hecho de manera voluntaria.

Demócratas piden enfoque en Epstein

Los demócratas del comité han centrado sus críticas en lo que consideran un énfasis excesivo en los Clinton, mientras el Departamento de Justicia sigue sin publicar los archivos completos del caso Epstein.

“Ningún presidente o expresidente está por encima de la ley”, afirmó García durante la audiencia, aunque agregó que Bill Clinton debería informar al comité si posee información relevante sobre los abusos.

Epstein, un acaudalado financiero, realizó donaciones a la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992 y al comité de recaudación de fondos de Hillary Clinton antes de su campaña al Senado por Nueva York en 2000.

Comer indicó que, además de la comparecencia de Maxwell, la fiscal general Pam Bondi testificará ante el Comité Judicial de la Cámara en febrero, mientras el Congreso intensifica su investigación sobre uno de los escándalos de abuso sexual más graves y persistentes de las últimas décadas.

