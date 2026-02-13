Gobierno de Trump “protege a poderosos” en archivos de Epstein, advierte congresista Ro Khanna

El representante Ro Khanna (California), autor de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, advirtió que el Departamento de Justicia del gobierno del presidente Donald Trump está “protegiendo” a varios personajes multimillonarios.

“Descubrimos que están protegiendo a muchos hombres ricos y poderosos”, dijo Khanna en entrevista telefónica tras terminar la revisión de documentos en Nueva York, donde se trasladó como parte de su labor legislativa. “Di un discurso en la Cámara de Representantes donde mencioné a seis de estos hombres. Ese discurso realmente ha tocado una fibra sensible en todo el país. Millones de personas lo han visto, pero están protegiendo a muchas de estas personas, y debemos asegurarnos de que sean expuestas, investigadas y procesadas”.

El congresista no dio los nombres, porque debe ser el Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, el que arregle los documentos sellados o tachados, que forman parte de los más de tres millones de documentos revelados hace casi dos semanas.

Han habido varios errores por parte del Departamento de Justicia con respecto a la transparencia de los archivos de Epstein, reconocidos incluso por Bondi en su audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. ¿Podría considerarse desacato a lo que el Congreso ordenó al Departamento de Justicia?, se preguntó al congresista Khanna.

“Están protegiendo a hombres ricos y poderosos. Las sobrevivientes mencionaron quiénes eran en los archivos del FBI y, sin embargo, todos esos archivos siguen censurados y borrados, por lo que el siguiente paso será una demanda de las sobrevivientes, donde, los jueces obligan a que se publiquen los archivos”, expuso.

Agregó que el Congreso también puede organizar más audiencias para que se revele mayor información y se cuestione a posibles implicados en la red de tráfico sexual de menores liderada por Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell.

“El siguiente paso será que el Congreso celebre audiencias, citando a las personas que estuvieron en la isla a declarar que necesitamos que se procese a los hombres poderosos que violaron a estas niñas de clase trabajadora”.

Khanna incluso calificó como un insulto la audiencia de la fiscal Bondi, donde se negó a disculparse con algunas de las víctimas presentes, incluso mirarlas.

“Fue un insulto para las sobrevivientes. Es decir, estaba insultando a los miembros del Congreso. Lo que debería estar haciendo es insultar a quienes violaron a estas niñas”, expresó. “Quiero decir, ella necesita involucrarse en la investigación. Necesita involucrarse en el procesamiento”.

Las audiencias de Bill y Hillary Clinton

El 26 y el 27 de febrero se realizarán las audiencias a puerta cerrada del expresidente demócrata Bill Clinton y de su esposa, la excandidata presidencial Hillary Clinton, sobre el caso de Epstein, luego de que ambos aparecen en fotografías y documentos, principalmente el exmandatario.

Los Clinton pidieron una audiencia pública, pero será a puerta cerrada, una decisión que, dijo Khanna, fue tomada por los republicanos, quienes tienen el control de este tipo de audiencias.

“La decisión es del presidente republicano [de la Cámara, Mike Johnson]. Los Clinton están dispuestos a hacerlo público. Eso sería mucho mejor”, dijo Khanna.

Indicó que él apoya que sea una audiencia pública, no privada, pero insistió en que no es decisión suya ni de los demócratas en la Cámara.

¿Se está cumpliendo la Ley de Archivos de Epstein?

Aunque consideró que ha habido avances en la revelación de información sobre el caso Epstein, el congresista Khanna reconoció que hay pendientes bajo la norma de su autoría, a la que se sumaron algunos republicanos, incluido Thomas Massie (Kentucky).

“Todavía nos falta, es histórica, y lo que ya ha logrado: millones de archivos publicados. Es una mirada a los ricos y poderosos que abusan de estas niñas, que visitaron la isla de un pedófilo”, explicó. “Ha expuesto a algunas de las personas más poderosas del mundo tecnológico y financiero, y a políticos que participan en este terrible comportamiento”.

Agregó que falta información importante que el FBI tiene en sus manos y que, insistió, protegen a millonarios, gente poderosa.

“No estoy satisfecho, porque todavía hay millones de archivos sin publicar. El FBI sigue protegiendo a hombres ricos y poderosos, y no se han llevado a cabo investigaciones ni procesamientos”, señaló. “Y cuando tengamos un nuevo presidente, deben asegurarse de que realmente se investigue y se procese […] a la élite tenga que ser procesada y rendir cuentas”.

