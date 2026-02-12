Bondi genera enojo entre sobrevivientes de Epstein por falta de “empatía”

La comparecencia de la fiscal general Pam Bondi ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes dejó un profundo malestar entre sobrevivientes de Jeffrey Epstein, quienes la acusaron de mostrarse distante y poco empática frente a sus historias de abuso.

Durante la audiencia, Bondi evitó ofrecer disculpas directas a las víctimas presentes, lo que generó fuertes reacciones tanto dentro como fuera del Capitolio. Para varias de ellas, su actitud fue tan significativa como sus palabras.

Dani Bensky, una de las sobrevivientes, expresó su frustración en declaraciones a NBC. “Hoy hubo una gran falta de empatía. Honestamente, hubo una gran falta de humanidad”, afirmó, reflejando el sentir de otras víctimas.

Reclamo público de las sobrevivientes a Pam Bondi

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando la congresista Pramila Jayapal pidió a las sobrevivientes presentes que se pusieran de pie y levantaran la mano si no habían tenido la oportunidad de reunirse con el Departamento de Justicia. Todas indicaron que no.

Jayapal solicitó entonces a Bondi que se dirigiera a ellas y ofreciera una disculpa. Sin embargo, según relataron las propias víctimas, la fiscal general mantuvo una postura distante.

Bensky aseguró que ese gesto tuvo un fuerte impacto emocional. “Tuvo tres oportunidades de dirigirse a nosotras. Solo tenía que voltearse y mirarnos, pero ni siquiera hizo eso”, dijo. Para ella, esa reacción se sintió como una nueva forma de victimización.

En sus declaraciones iniciales, Bondi sí mencionó a las víctimas de Epstein de manera general: “Lamento profundamente lo que cualquier víctima ha pasado, especialmente por culpa de ese monstruo”, dijo en referencia a Epstein. No obstante, para las sobrevivientes presentes, esas palabras no sustituyeron un reconocimiento directo.

El caso reaviva el debate sobre cómo las autoridades deben relacionarse con víctimas de abuso y la importancia de la empatía institucional en procesos de justicia.

