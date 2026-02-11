Gritos y tensión tras disculpa de Bondi a víctimas de Epstein

La fiscal general Pam Bondi llegó puntual a su audiencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para responder sobre el manejo que su Departamento de Justicia ha dado a los archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein. La sesión se volvió tensa cuando la representante Pramila Jayapal (D-Washington) exigió a Bondi que se dirigiera a las víctimas presentes y ofreciera disculpas por el daño sufrido.

El intercambio escaló rápidamente en gritos y tensión. Jayapal criticó al Departamento de Justicia por proteger las identidades de algunos asociados de Epstein mientras se filtraba información sensible de las víctimas, violando normas de confidencialidad y exponiéndolas al escrutinio público.

Incluso, Jayapal pidió a las 11 víctimas presentes alzar la mano o ponerse de pie si aún no habían podido reunirse con el Departamento para discutir el caso, y todas lo hicieron.

“Esto no se trata de nadie que te haya precedido. Se trata de asumir la responsabilidad de tu Departamento de Justicia y del daño que ha causado a los sobrevivientes que esperan una disculpa”, afirmó Jayapal, subrayando la necesidad de rendición de cuentas y empatía hacia las víctimas.

Bondi respondió intentando refutar la idea, señalando que Jayapal no había hecho la misma exigencia a su predecesor, Merrick Garland. Durante el intercambio, ambos hablaron al mismo tiempo, y Bondi murmuró que la situación era “poco profesional” y rechazó involucrarse en las “teatralidades” de la congresista.

Tensiones entre Bondi y Nadler

Durante la misma audiencia, Bondi también se enfrentó al representante demócrata Jerry Nadler (Nueva York) sobre la publicación de los archivos de Epstein. Nadler criticó que, aunque la divulgación se produjo tras una iniciativa aprobada en el Congreso, el Departamento de Justicia publicó información personal de las víctimas mientras protegía los nombres de los abusadores.

“La respuesta a mi pregunta sobre cuántos cómplices de Epstein han sido acusados es cero. Usted ha sido fiscal general durante un año y su Departamento despidió al fiscal principal del caso, afirmando falsamente que no había más pistas”, señaló Nadler.

El congresista agregó: “Resulta impactante que el Departamento no ocultara los nombres de las víctimas, pero sí los de los abusadores. No sé si esto fue por incompetencia o fue deliberado y malicioso. Además, es preocupante que ninguno de los perpetradores haya sido llevado ante la justicia”.

En defensa, Bondi recordó que la publicación de los documentos fue impulsada por el presidente Donald Trump, quien firmó la ley que permitió la divulgación total.



“Es el presidente más transparente de la historia del país, y nadie preguntó a Merrick Garland durante los cuatro años de su mandato sobre Epstein”, dijo.

