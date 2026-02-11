Fiscal Pam Bondi evade mirar a víctimas de Jeffrey Epstein en audiencia ante la Cámara

La fiscal general Pam Bondi no intentó mirar de frente a algunas de las víctimas de Jeffrey Epstein y sus cómplices, durante una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La representante demócrata Pramila Jayapal (Washington) presentó a algunas víctimas de Epstein, quienes vistieron una camiseta blanca, que tenía impresa uno de los documentos sellados del Departamento de Justicia.

“A las sobrevivientes en la sala: si están dispuestas, por favor, pónganse de pie. Y si están dispuestas, por favor, levanten la mano, si aún no han podido reunirse con este Departamento de Justicia, quiero que conste que todos los sobrevivientes han levantado la mano”, expresó Jayapal.

Todas las mujeres levantaron la mano, pero la fiscal Bondi miraba hacia los congresistas, no hacia las víctimas.

“Fiscal general Bondi, usted se disculpó con las sobrevivientes en su declaración inicial por lo que sufrieron a manos de Jeffrey Epstein. ¿Podría dirigirse a ellas ahora y disculparse por lo que su Departamento de Justicia les ha hecho pasar con la divulgación absolutamente inaceptable de los archivos de Epstein?”, lanzó Payapal.

La fiscal Bondi quiso respondende iniciando con una frase: “Congresista, usted se sentó dos veces ante Merrick Garland, Fiscal General”, pero fue interrumpida por Payapal, quien señaló que no aceptaría una respuesta echando culpa a otro fiscal.

“Voy a recuperar mi tiempo porque le hice una pregunta a la Fiscal General, una pregunta a la Fiscal General para responder, que es: ¿se dirigirá a los sobrevivientes? Esto no se trata de nadie que haya comparecido. Se trata de que usted asuma la responsabilidad de su Departamento de Justicia y del daño que ha causado a las sobrevivientes”, expresó.

La fiscal Bondi hizo una mueca y calificó de “teatral” la escena que incluyó a las víctimas de Epstein.

“Sr. Presidente”, expresó Bondi al republicano Jim Jordan (Ohio), presidente del Comité. “Porque [a la congresista Payapal] no le gusta la respuesta. Así que señor presidente, le he preguntado, ella le preguntó a Merrick Garland esto, reclamando el fondo para su teatralidad”.

La congresista Payapal reclamó su tiempo y expresó que Bondi no iba a responder la pregunta, luego recordó que durante su campaña el presidente Donald Trump utilizó el caso Epstein.

“¡Qué encubrimiento tan masivo! Esto ha sido y sigue siendo así. Donald Trump convirtió la publicación de los archivos de Epstein en el centro de su campaña política porque pensó que lo beneficiaría”, dijo Payapal. “Luego, usted asumió el cargo. La Fiscal General afirmó tener una lista de clientes, pero no existía. Su agente se reunió sola en una prisión de mínima seguridad”.

El presidente del Comité, Jordan, interrumpió a Payapal y dio la palabra a otro congresista.