Trump admitió ante jefe policial que “todos” sabían sobre Epstein

Durante años, el expresidente Donald Trump sostuvo públicamente que no tenía conocimiento de los delitos sexuales cometidos por Jeffrey Epstein. Sin embargo, documentos y testimonios revelados recientemente sugieren que esa versión no sería del todo cierta.

Cuando los abusos sexuales de Epstein comenzaron a salir a la luz, Trump —quien mantuvo una relación social con el financiero— negó saber de su pasado criminal. No obstante, según una investigación del Miami Herald, en 2006 Trump habría llamado al entonces jefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, para expresarle que las actividades de Epstein con adolescentes eran ampliamente conocidas.

“Gracias a Dios que lo están deteniendo. Todo el mundo sabe lo que ha estado haciendo”, citó Reiter al recordar la conversación con Trump, de acuerdo con el reporte del diario.

El Miami Herald también reveló que, durante una entrevista con el FBI en 2019, Reiter señaló que personas cercanas a Epstein le habían advertido a Trump que Ghislaine Maxwell, socia del empresario, era “malvada”, según documentos oficiales. En esa misma entrevista, Trump habría relatado que en una ocasión se encontró cerca de Epstein cuando había adolescentes presentes y que decidió marcharse del lugar “corriendo”.

La entrevista, realizada en octubre de 2019 y no divulgada previamente, arroja nueva información sobre el papel de Trump en las etapas iniciales de la investigación contra Epstein en Palm Beach, Florida. Además, reaviva las dudas sobre cuánto sabía realmente el entonces presidente acerca de los abusos y del rol de Maxwell.

La conversación telefónica con Trump ocurrió en 2006

Estas revelaciones contrastan con declaraciones públicas hechas por Trump en 2019, cuando fue cuestionado por la prensa sobre su conocimiento de los crímenes. “No, no tenía idea. No tenía idea”.

Reiter confirmó al Miami Herald que fue entrevistado por el FBI en 2019 y que la conversación telefónica con Trump ocurrió en 2006. Sin embargo, un funcionario del FBI consultado por el medio negó que exista evidencia que corrobore dicha llamada. “No tenemos conocimiento de ninguna prueba que confirme que el presidente contactó a las fuerzas del orden hace 20 años”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Trump ha sido “honesto y transparente” respecto al fin de su relación con Epstein. “Fue una llamada telefónica que pudo o no haber ocurrido en 2006. No sé la respuesta”, dijo.

Epstein fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio. Aunque su muerte fue catalogada oficialmente como suicidio, ha alimentado teorías conspirativas durante años, incluidas algunas difundidas por el propio Trump durante su campaña presidencial de 2024; Maxwell, condenada a 20 años de prisión, se negó esta semana a responder preguntas ante un comité de la Cámara de Representantes.

