Gobierno de Trump bajo presión: Howard Lutnick admite haber visitado la isla de Epstein y DOJ modifica archivos

El gobierno del presidente Donald Trump sigue bajo presión de congresistas, principalmente demócratas, aunque el republicano Thomas Massie (Kentucky) destaca sobre señalamientos específicos sobre la forma en que el Departamento de Justicia dio a conocer la información del expediente de Donald Trump, ocultando nombres de posibles cómplices.

Entre las nuevas revelaciones también destaca que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, reconociera que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein “para un almuerzo”, durante unas vacaciones familiares.

“Almorcé con él [Epstein], ya que estaba en un barco cruzando la frontera de vacaciones familiares en 2012″, declaró Lutnick ante el Comité de Asignaciones del Senado. “Mi esposa estaba conmigo, al igual que mis cuatro hijos y niñeras. También estaba otra pareja con sus hijos. Y almorzamos en la isla, es cierto, durante una hora. Y nos fuimos con todos mis hijos, mis niñeras y mi esposa, todos juntos. Estábamos de vacaciones familiares”.

La admisión de Lutnick –cuyo nombre aparece al menos 125 ocasiones en los archivos– confirma la cercana relación que tenía con Epstein.

Lesley Groff, entonces asistente de Epstein, el 4 de abril de 2011, le envió un correo a su jefe señalando: “Howard Lutnick retornó su llamada”, dice uno de los documentos donde aparece el nombre del funcionario de la administración Trump, quien enfrenta peticiones bipartidistas para que renuncie.

El almuerzo del que Lutnick habló no es el único, ya que también hay un correo del 5 de mayo de 2011 que indica: “Alarma – 5:00 Tragos con Howard Lutnick”.

Esto ocurre un día después de que Ghislaine Maxwell se apegara a la Quinta Enmienda, bajo de riesgo de autoincriminarse, cuando fue cuestionada sobre la relación del presidente Trump y del expresidente Bill Clinton con Epstein.

Tres señalamientos de Massie

El republicano Massie tuvo una confrontación pública en X con el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien está a cargo de los archivos del caso Epstein y quien fuera abogado personal del presidente Trump.

Un primer señalamiento de Massie es que un documento debería ser público, no sellado.

“El documento que usted cita contiene numerosos nombres de víctimas”, se defendió Blanche. “Acabamos de corregir el nombre de Les Wexner de este documento, pero su nombre ya aparece en los archivos miles de veces. El Departamento de Justicia no oculta nada”.

Sin embargo, Massie expuso que el director del FBI, Kash Patel, sobre Wexner.

“Esto es relevante, porque Kash Patel testificó ante el Congreso que el FBI no tenía pruebas de otros traficantes sexuales. Este es el propio documento del FBI de 2019 que incluye a Wexner como cómplice en el tráfico sexual infantil. No se corrigió hasta esta noche”.

Otro señalamiento de Massie es que el Departamento de Justicia parece buscar argumentos para justificar cómo tacha ciertos nombres, ocultando incluso posibles perpetradores.

“Aquí el Departamento de Justicia actúa como si estuviera justificado censurar los nombres de los hombres simplemente porque el documento contiene los nombres de las víctimas. Esta noche aprendieron que, según nuestra ley, se pueden censurar los nombres de las víctimas y publicar los demás”, acusó Massie.

Un sultán y el video de tortura

El tercer elemento que Massie discutió con Blanche es sobre un correo electrónico censurado: “Parece que un sultán envió esto”, escribió Massie en X citando un correo electrónico del 25 de abril de 2009.

“Consultaste el documento. Sabes que se trata de una dirección de correo electrónico censurado. La ley exige censurar la información personal identificable, incluso si se encuentra en una dirección de correo electrónico. Y sabes que el nombre del sultán está disponible sin censura en los archivos. Consulta EFTA00666117”, respondió Blanche intentando defenderse.

Sin embargo, Massie mantuvo su crítica: “Hasta esta noche, nadie sabía quién envió el video de tortura a Epstein. Fui al Departamento de Justicia, descifré el correo electrónico y lo busqué a la inversa para descubrir que era un sultán. Nuestra ley exige que se cite la información de la VÍCTIMA, no la de los hombres que enviaron el video de tortura a Epstein”, señaló.

El sultán Ahmed bin Sulayem es a quien Massie se refiere.

“¿Dónde estás? ¿Estás bien? Me encantó el video de tortura”, escribió Epstein en un correo. El destinatario, ahora identificado como el sultán, respondió: “Estoy en China. Estaré en Estados Unidos la segunda semana de mayo”.

Nuevos nombres revelados

Tras la presión de varios congresistas, incluido el demócrata Ro Khana (California), uno de los autores de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el Departamento de Justicia reveló varios nombres en archivos.

En una entrevista previa a este diario Khana había adelantado que si la administración Trump borraba u ocultaba nombres de posibles cómplices de Epstein estaría incumpliendo la ley, cometiendo una falta severa.

Entre otros aspectos, Massie expuso una lista sin clasificar de 20 personas que inicialmente solo mostraba los nombres de Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell y un memorando del FBI sobre posibles cómplices de Epstein, compilado días después de su suicidio en 2019 en Nueva York.

El Departamento de Justicia tuvo que revelar los nombres de 16 personas adicionales de la lista de 20 personas, pero todas las fotos permanecieron tachadas.

En X, Khana nombró al menos a seis personas más: Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov, Nicola Caputo, al sultán Ahmed Bin Sulayem y a Leslie Wexner.

