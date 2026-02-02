AMLO, el exembajador Anthony Wayne y Richard Marcinko en los archivos de Epstein

Un caso en los archivos de Jeffrey Epstein que data desde 2014, con el gobierno del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, involucra al exembajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, con una fiesta con menores de edad. Los hechos tuvieron un momento clave durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Si bien el nombre de López Obrador o AMLO aparece en 41 ocasiones en los archivos del caso Epstein, los documentos están relacionados sobre intercambio diplomático con el Departamento de Estado de EE.UU., es decir, aspectos oficiales mencionados en la relación binacional sobre operaciones en las Islas Vírgenes, por ejemplo, y cómo se debía responder a AMLO o al gobierno estadounidense, pero los documentos no ofrecen detalles.

Sin embargo, hay una cadena de correos electrónicos que marca 2019 como un año clave en un caso de tráfico sexual de niños, que data de 2014 y en el que fue involucrado el exembajador de EE.UU. en México, Anthony Wayne, quien estuvo en el cargo de 2011 a 2015, entre los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. El nombre de López Obrador no se menciona, pero él era presidente de México en 2019.

Además de Wayne, otro personaje clave es el ex marino Richard Marcinko, a quien se señala de haber operado una red de tráfico sexual de menores, como parte de la red de Jeffrey Epstein.

El correo que detalla parte de la conspiración fue enviado el 30 de julio de 2019 al Departamento de Policía de Nueva York. El FBI incluso elaboró una ficha informativa sobre el caso, también compartida por el Departamento de Justicia en la publicación de más de tres millones de documentos.

En el correo enviado por Ken Turner a un detective del NYPD, Walter E. Harkins –que en algunos archivos su nombre aparece tachado y en otros no– donde se expone que Turner y otras personas reportaron ataques por parte de otros agentes estadounidenses en México, mientras indagaban sobre Marcinko, la fiesta en Chihuahua, México, y la presunta relación sexual del exembajador Wayne con una niña de 11 años.

“Hemos sufrido cuatro ataques armados. Mi compañero ha disparado y matado a dos agentes estadounidenses y herido a cinco hasta la fecha. Numerosos agentes estadounidenses blancos nos siguen en camionetas asignadas por la Embajada”, dice parte del correo. “Jorge fue atacado y perdió un brazo. El presidente de México está muy al tanto de nuestro caso contra Marcinko y otros funcionarios estadounidenses. Este caso está sin duda relacionado con el suyo; tenemos las pruebas. Nuestro caso ayudará a generar una nueva dinámica sobre lo que usted sabe y quiénes están involucrados. El príncipe Felipe es insignificante comparado con lo que hemos descubierto”.

En el intercambio de mensajes, los agentes confirman números telefónicos donde continuarán parte de su comunicación. Esa información fue tachada, pero en el correo inicial Turner le sugiere a Harkins cuestionar al exembajador Wayne sobre el caso Epstein, quien para entonces ya estaba en el centro del escándalo en EE.UU. por acusaciones formales en la Corte de Distrito Sur de Nueva York por una red de tráfico sexual de menores.

“Quizás quieras interrogar al ex embajador de Estados Unidos en México, el Sr. Anthony Earl Wayne, sobre su participación con una menor de edad cuando asistió y fue arrestado por la Policía Federal. Creemos que Marcinko y Epstein participaron en la organización de esta fiesta, que se celebró en Ciudad Juárez, México, en 2014, en un centro de alojamiento controlado por el Consulado de Estados Unidos”, establece el mensaje.

En 2014 fue cuando ocurrió la supuesta fiesta; la presunta sentencia a Marcinko fue en 2017, cuando todavía era presidente Peña Nieto. Según el mensaje, la conspiración incluyó que Marcinko asumiera la culpa de la relación sexual del exembajador Wayne con una mejor de edad.

“Pregúntele [a Wayne] cómo lo sabe. Fue sentenciado en México en 2017 a cadena perpetua por embarazar a una niña de 11 años. El ADN de su hijo coincide al 100% con el de Wayne, pero está permitiendo que un exmarine estadounidense [Marcinko] ocupe su lugar para cumplir su condena en México”, dice el correo. “Ese fue un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Estado de EE.UU. y un juez en México tras una cuantiosa compensación. El Sr. Anthony tiene una orden de arresto pendiente aquí en México por evadir la sentencia”.

Según la cadena de información, el supuesto acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y el mexicano fue en 2017, con Peña Nieto, aunque en 2019 el entonces presidente, ya López Obrador, conoció del caso. Se habla incluso de un supuesto video donde aparece Epstein teniendo encuentros sexuales con menores.

Para 2017, Wayne ya era el director del entonces influyente Wilson Institute, posición que concluyó el 31 de diciembre de 2025, luego de que el presidente Donald Trump bloqueara fondos como parte de su recorte presupuestal.

En 2023 fue testigo en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, por narcotráfico. Se sabía que Wayne y García Luna eran amigos cercanos y afirmó que no tenía información sobre conexiones del exfuncionario mexicano con cárteles, pero reconoció que se reunía de manera constante con García Luna y había ido al menos una vez a su casa, donde vio una pecera que le impresionó por su tamaño.

Un mes después de su correo en julio, Ken Turner envió otro correo, el 10 de agosto de 2019, luego de que Epstein apareció muerto en la prisión federal de Manhattan.

“Acabo de enterarme de [la muerte de] Epstein. Basándonos en lo que hemos descubierto aquí y en quiénes estuvieron involucrados en México, no creemos que haya sido un suicidio. Cuando tengas 5 minutos, necesitas escuchar las pruebas que tenemos”, escribió Turner.

