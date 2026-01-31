Trump estuvo en fiesta con alguien del Cártel de Sinaloa y Robin Leach, según archivos Epstein

El presidente Donald Trump fue nombrado en 87 ocasiones en uno de los archivos del caso Jeffrey Epstein, incluida una fiesta donde estuvo alguien del Cártel de Sinaloa.

En esa fiesta, incluso se menciona al presentador de televisión británico Robin Leach, a quien se señala de haber estrangulado a una mujer.

“Una demanda afirma tener videos de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con cárteles y haber presenciado cómo Robin Leach estrangulaba a una joven hasta la muerte en una fiesta”, dice la descripción del documento EFTA01660654.

Una nota del correo que revela la información indica que se trata de alegatos secundarios, no testigos directos, y tampoco establece fechas. Varias de las fiestas de Epstein ocurrieron en los años 1990s.

La información forma parte de los más de tres millones de documentos dados a conocer este viernes por el Departamento de Justicia, según el fiscal general asistente, Todd Blanche.

Leach fue el presentador de televisión británico-estadounidense famoso como narrador de “Estilos de vida de los ricos y famosos” de 1984 a 1995.

Los documentos afirman que Ghislaine Maxwell presuntamente actuó como madrota e intermediaria para fiestas sexuales u orgías, con presuntos participantes como Epstein, Leach y el presidente Trump.

El archivo que contiene varios documentos tiene varias partes selladas, incluido el de una persona que confesó que tenía una amiga, “Leslie McMichael, quien fue asistente personal de Epstein en Florida desde 1986 hasta 1991 o 1992”, y quien le compartió los nombres de algunos de los invitados a las fiestas de Epstein, entre ellos Bill Clinton y Trump.

El nombre de Clinton aparece en 11 ocasiones en el documento que contiene partes de testimonios de testigos sobre fiestas y eventos de Epstein.

Otro de los testimonios alega que en una fiesta en la mansión de Epstein hubo una orgía, en la que estuvieron juntos Clinton y Trump.

Un personaje mencionado como Oren “violó a su mejor amiga y un tercer hermano, Tal, violó a una niña de 14 años llamada Katie LNU”, dice el testimonio. En las fiestas también había modelos adultas de Victoria’s Secret.

Una fiesta en Nueva Jersey

En otra mención al presidente Trump incluye una acusación de abuso sexual contra una adolescente de 13-14 años, a quien se le habría obligado practicarle sexo oral al ahora mandatario, quien entonces tenía 35 años.

“La amiga le dijo a Alexis que ella tenía aproximadamente 13-14 años cuando esto ocurrió y la amiga afirma que mordió al Presidente Trump… La amiga aparentemente fue golpeada en el rostro después de reírse por haber mordido al Presidente Trump”, doce uno de los resúmenes de las acusaciones, marcado con EFTA01660679.

En otra declaración habla de otra víctima que afirmó haber tenido conocimiento de múltiples delitos en aviones y distintos estados.

“[La víctima] dijo que hay grabaciones de hombres prominentes, como Epstein, Bill Clinton y Donald Trump, y que Ghislaine Maxwell también está en esos videos”, dice otro documento.

