Crisis en la diplomacia noruega: renuncia de embajadora por vínculos con Jeffrey Epstein

La diplomacia noruega enfrenta una nueva crisis tras la renuncia de una de sus figuras más reconocidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega confirmó la dimisión de Mona Juul, embajadora en Jordania e Irak, luego de que salieran a la luz sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, revelados en documentos difundidos por el gobierno de Estados Unidos.

En un comunicado oficial, el canciller noruego Espen Barth Eide calificó el contacto de Juul con Epstein como un “grave error de juicio” que compromete la credibilidad necesaria para desempeñar un cargo diplomático de alto nivel. La dependencia había suspendido previamente a la embajadora mientras se desarrollaba una investigación interna sobre el caso.

Renuncia ante polémica

Juul, de 66 años, cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior de Noruega. Fue embajadora en Israel, Reino Unido y ante las Naciones Unidas, además de ocupar cargos relevantes dentro del gobierno. No obstante, su abogado, Thomas Skjelbred, aseguró que la diplomática optó por dimitir de manera voluntaria, al considerar que la controversia le impedía cumplir con sus funciones de forma adecuada.

El escándalo también ha puesto bajo escrutinio al Instituto Internacional para la Paz (IPI), un centro de análisis con sede en Nueva York que fue dirigido por Terje Roed-Larsen, esposo de Juul, y que recibió subvenciones del gobierno noruego hasta 2020.

El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció una revisión de esos apoyos financieros. Roed-Larsen, exministro y diplomático de alto perfil, ha reconocido en el pasado su relación con Epstein y reiteró que no se opone a una nueva investigación.

El caso no se limita a Noruega. En Reino Unido, el jefe de gabinete del primer ministro Keir Starmer, Morgan McSweeney, presentó su renuncia tras admitir que recomendó el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, pese a que eran conocidos sus nexos con Epstein.

Juul y Roed-Larsen adquirieron notoriedad internacional en la década de 1990 al formar parte del grupo de diplomáticos noruegos que facilitaron los Acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, considerados en su momento un avance clave en el proceso de paz en Medio Oriente.

La polémica ha alcanzado incluso a la realeza. La princesa heredera Mette-Marit reiteró recientemente una disculpa pública por sus propios vínculos pasados con Epstein, en un mensaje emitido por el palacio real.

El escándalo continúa generando repercusiones políticas y diplomáticas en Noruega y otros países europ

