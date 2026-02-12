Imagen viral de Pam Bondi desata acusaciones de “espionaje” en el Congreso por archivos de Epstein

Una fotografía tomada durante el testimonio de la fiscal general Pam Bondi ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes encendió la polémica en Washington y se volvió viral en redes sociales.

La imagen muestra una página de su carpeta informativa con lo que aparenta ser el historial de búsquedas realizadas por la congresista demócrata Pramila Jayapal en archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

El momento ocurrió el miércoles, cuando un fotógrafo captó una carpeta negra que Bondi tenía frente a ella durante la audiencia. En la página visible se leían las palabras: “Historial de búsqueda de Jayapal Pramila”, seguidas de una lista de documentos cuyos números coinciden con la numeración de los archivos no censurados del caso Epstein.

It is totally inappropriate and against the separations of powers for the DOJ to surveil us as we search the Epstein files. Bondi showed up today with a burn book that held a printed search history of exactly what emails I searched. That is outrageous and I intend to pursue this… https://t.co/nyZjmHoGUq — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) February 11, 2026

Acceso especial a los archivos

Los miembros del Congreso han tenido acceso especial a versiones no redactadas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual que murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio. Estos archivos no están disponibles para el público.

Para revisarlos, los legisladores deben acudir físicamente al Departamento de Justicia y utilizar computadoras del propio DOJ. Según informes, a los miembros se les indicó que el DOJ “mantendría un registro de las fechas y horas de las revisiones”, pero no que se registrarían específicamente las búsquedas individuales que realizaran dentro del sistema.

Tras difundirse la imagen, varios legisladores criticaron a Bondi y al Departamento de Justicia, acusándolos de “espiar” a miembros del Congreso mientras ejercen su función de supervisión constitucional.

En una publicación en la red social X, la representante Pramila Jayapal, demócrata por el estado de Washington y miembro del Comité Judicial, calificó la situación como “totalmente inapropiada y contraria a la separación de poderes”.

“Bondi apareció hoy con un libro que contenía un historial de búsqueda impreso de exactamente los correos electrónicos que revisé. Eso es indignante y tengo la intención de investigar esto y detener este espionaje a los miembros”, escribió la congresista.

Comparaciones con escándalo de la CIA

El incidente ha sido comparado con un caso ocurrido en 2014, cuando se reveló que la CIA había accedido a computadoras utilizadas por el Comité de Inteligencia del Senado durante una investigación sobre el programa de tortura posterior al 11 de septiembre.

En aquel entonces, la agencia de inteligencia había prometido que solo accedería a la red por razones técnicas. Posteriormente, el inspector general de la CIA determinó que personal de la agencia actuó de manera inapropiada, y el director de la CIA se disculpó con los líderes del comité.

Ahora, algunos legisladores argumentan que la situación actual podría ser incluso más grave, ya que no existe una justificación clara por parte del Departamento de Justicia para registrar las búsquedas específicas realizadas por miembros del Congreso.

Por ello, el conflicto ha reavivado el debate sobre la separación de poderes en Estados Unidos. La Constitución otorga al Congreso la autoridad de supervisar las acciones del poder ejecutivo, que incluye al Departamento de Justicia. Legisladores de ambos partidos han señalado que cualquier vigilancia encubierta de sus actividades de investigación podría representar una interferencia directa en esa función.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre el contenido de la carpeta que Bondi llevaba durante la audiencia ni sobre el alcance del monitoreo de las consultas realizadas por los legisladores.

Sigue leyendo: