LA28 revela nuevas sedes para el fútbol olímpico

Los Juegos Olímpicos LA28 continúan tomando forma y este martes se confirmó una noticia clave para los fanáticos del balompié: la organización anunció seis nuevas sedes en Estados Unidos que albergarán partidos del fútbol olímpico 2028, tanto en fase de grupos como en rondas eliminatorias, incrementando la expectativa mientras sigue abierto el registro para el sorteo de boletos olímpicos hasta el 18 de marzo.

Las sedes recién confirmadas recibirán encuentros decisivos que conducirán al cierre del torneo en el histórico Rose Bowl Stadium, donde se disputarán las finales por la medalla de oro olímpica: el 28 de julio de 2028 en la rama masculina y el 29 de julio de 2028 en la femenina.

Estadios olímpicos de fútbol LA28: sedes de este a oeste

Los nuevos escenarios seleccionados para el fútbol olímpico en Los Ángeles 2028 se distribuyen estratégicamente a lo largo del país, desde la costa este hasta la oeste, abarcando grandes mercados deportivos y futbolísticos:

Nueva York, Nueva York

Columbus, Ohio

Nashville, Tennessee

St. Louis, Missouri

San José, California

San Diego, California

Esta expansión territorial busca acercar la experiencia olímpica a más aficionados y consolidar el impacto nacional del torneo.

La visión de LA28 para el fútbol olímpico

“Llevar los partidos de la fase de grupos y de eliminación directa del fútbol olímpico a estadios de todo Estados Unidos permitirá que más aficionados sean testigos de este evento global y vivan de primera mano el espíritu olímpico”, dijo Shana Ferguson, directora de Deportes y Entrega de Juegos de LA28.

“Con el sorteo de boletos de LA28 para todos los deportes olímpicos en el horizonte, invitamos a los aficionados al fútbol de todo el mundo a registrarse ahora para tener la oportunidad de asegurar sus entradas y formar parte de la historia en el verano de 2028”, agrega en el comunicado.

Selección de estadios de clase mundial para Los Ángeles 2028

La organización LA28 trabajó en conjunto con Soccer United Marketing (SUM), el brazo comercial de la Major League Soccer (MLS), para evaluar estadios en todo el país bajo los más altos estándares internacionales.

El proceso priorizó:

Estadios diseñados específicamente para fútbol

Infraestructura capaz de albergar competencias de nivel mundial

Capacidad de conexión con las comunidades locales

Este enfoque reafirma el compromiso de LA28 con unos Juegos inclusivos, sostenibles y memorables, aprovechando sedes existentes de primer nivel.

Calendario progresivo y bienestar de los atletas

Debido a la amplia distribución geográfica del torneo olímpico de fútbol, LA28 diseñó un esquema de partidos que permitirá un avance progresivo de este a oeste, reduciendo traslados innecesarios conforme avance la competencia.

Además, el Comité Olímpico Internacional y LA28 analizan extender el calendario del torneo, permitiendo que algunos partidos preliminares se disputen antes de la Ceremonia de Apertura, con el objetivo de mejorar la recuperación física de los futbolistas.

El calendario oficial de los torneos masculino y femenino, así como la distribución de partidos por estadio, se anunciará antes de la primera venta de boletos en abril de 2026.

Nuevos estadios confirmados para el fútbol olímpico 2028

New York Stadium (Zona Nueva York): futura casa del New York City Football Club, con finalización prevista para 2027

Columbus Stadium (Zona Columbus): sede del Columbus Crew

Nashville Stadium (Zona Nashville): casa del Nashville Soccer Club

St. Louis Stadium (Zona St. Louis): hogar del St. Louis CITY Soccer Club

San José Stadium (Zona San José): sede de San Jose Earthquakes y Bay Football Club

San Diego Stadium (Zona San Diego): casa del San Diego Football Club, San Diego Wave FC y San Diego State University

Histórico: más selecciones femeninas que masculinas en fútbol olímpico

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, el torneo femenino de fútbol contará con más selecciones que el masculino. La competencia femenina se expandirá a 16 equipos, mientras que la masculina se ajustará a 12 selecciones.

Con esta decisión, LA28 marcará un precedente histórico, convirtiéndose en los primeros Juegos Olímpicos donde todos los deportes de equipo tendrán al menos la misma cantidad de equipos femeninos que masculinos, impulsando la equidad de género y el crecimiento del fútbol femenino a nivel global.

