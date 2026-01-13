Comienza el camino a LA28: abre el registro para acceder a los boletos olímpicos

A poco más de dos años del inicio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, los aficionados recibirán su primer gran acercamiento al evento deportivo más importante del planeta con la apertura oficial del registro para la compra de boletos, proceso que queda habilitado desde este miércoles 14 de enero mediante un sistema de sorteo que asignará turnos aleatorios de compra.

El inicio del registro fue celebrado el martes con el evento Athlete Collective, organizado por LA28 en el histórico Los Angeles Memorial Coliseum, sede emblemática del olimpismo y escenario de los Juegos de 1932 y 1984. La jornada reunió a más de 300 atletas olímpicos y paralímpicos, representantes de más de 30 ediciones de los Juegos, desde Roma 1960 hasta París 2024, en uno de los encuentros más numerosos de deportistas fuera del ámbito competitivo.

Durante el acto, se llevó a cabo el encendido ceremonial del pebetero, un gesto simbólico con el que se marcó oficialmente el inicio del recorrido de atletas y aficionados rumbo a LA28. El evento incluyó además breves intervenciones institucionales y espacios de interacción con los medios.

Reynold Hoover,CEO de LA28, durante el evento previo a la apertura del registro para tickets.

Registro, fechas clave y quiénes pueden acceder

El registro para el sorteo de boletos quedó establecido como el primer paso obligatorio para quienes deseen asistir de manera presencial a los Juegos Olímpicos. A partir de su apertura, cualquier persona pudo inscribirse para obtener un horario asignado de compra cuando se habilite la venta formal de entradas.

Los organizadores confirmaron que los residentes del área de Los Ángeles y de Oklahoma City contarán con acceso preferencial a los primeros turnos. Oklahoma City fue designada como sede de las competencias de canotaje slalom y softbol. Para acceder a este beneficio, se informó que los interesados deberán contar con un código postal que coincida con la dirección de facturación de su tarjeta de crédito en los condados habilitados de California u Oklahoma.

Los residentes locales que se registren antes del 18 de marzo podrán participar por turnos anticipados de compra entre el 2 y el 6 de abril, mientras que quienes no obtengan ese beneficio ingresarán automáticamente al sorteo general.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se disputarán del 14 al 30 de julio de 2028, aunque disciplinas como béisbol, básquetbol, hockey y waterpolo comenzarán el 12 de julio. Esta edición será la más grande en la historia del olimpismo, con más de 11,000 atletas y 51 deportes.

LA28 informó que pondrá a la venta 14 millones de boletos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, superando el récord establecido por París 2024. Los precios iniciales para entradas individuales comenzarán en 28 dólares.

Además, el comité organizador recordó que lanzó un programa de recaudación para distribuir boletos gratuitos entre residentes cercanos a las sedes. “Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 son para todos. Este programa busca garantizar que las personas que viven, trabajan y contribuyen al espíritu de Los Ángeles puedan acceder a los Juegos que se celebran en su propia ciudad”, afirmó el presidente y director de LA28, Casey Wasserman, en un comunicado.



