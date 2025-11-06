Juegos Olímpicos de LA28 abren su registro para voluntarios

No hay Juegos Olímpicos exitosos sin la contribución de los voluntarios. Esos amigables héroes anónimos vestidos con las mismas playeras. Miles y miles de ellos.

Los Ángeles 2028, que a todas luces será la fiesta olímpica más grande de la historia, ha puesto la luz verde para el registro de voluntarios casi tres años antes de los Juegos.

Para poder ser voluntario en Los Ángeles 2028, los interesados deben de registrarse en el programa a través del sitio oficial la28.org y luego esperar, pues se cree que habrá una enorme demanda.

Pero es importante saber que las oportunidades no son solo para ser voluntarios durante los Juegos mismos (14 a 30 de julio de 2028), sino para apoyar ahora mismo y en los siguientes años antes de la gran fiesta deportiva.

La tradición de los pins conmemorativos se ve reflejada sobre el pecho de un voluntario de los Juegos Olímpicos de París 2024 antes de la ceremonia inaugural. Los voluntarios son la clave de unos Juegos exitosos. Crédito: Andy Wong | AP

Voluntarios para apoyar en la región a partir de ahora

Quienes se inscriban en el programa de voluntarios y muestren interés en participar en la región de Los Ángeles desde ahora, recibirán invitaciones por correo electrónico sobre eventos específicos de voluntarios. Los avisos se basarán en la ubicación geográfica y preferencias de los interesados.

En cuanto al tipo de oportunidades para ser voluntarios durante los Juegos, los detalles se darán a conocer en 2026.

LA28 estima que necesitará alrededor de 75,000 voluntarios, según le dijo a La Opinión el CEO de los Juegos, Reynold Hoover, en una entrevista en la que reveló que París 2024 recibió arriba de 300,000 solicitudes para ocupar unas 43,000 posiciones de voluntarios.

El anuncio del programa de voluntarios marca otro hito en el camino rumbo a los terceros Juegos Olímpicos de Los Ángeles. El siguiente gran paso será el inicio -en 2026- de la venta de boletos para los Juegos.

El programa de voluntarios pretende dejar un legado duradero

“Esta iniciativa única canaliza el espíritu de los voluntarios mucho antes de la ceremonia inaugural, y tenemos la oportunidad de crear un modelo para futuras ciudades sede, así como un legado para Los Ángeles y los Juegos“, dijo Hoover en un comunicado que indica que el programa de voluntarios inicia antes que lo habitual en otros Juegos Olímpicos.

“Nuestra esperanza es que este programa pueda ser un catalizador para los angelinos de regresarle algo a la ciudad que aman, unir comunidades y ayudar a construir juntos una ciudad más fuerte”, agregó Hoover.

El programa de voluntarios es tan importante -y tan grande- que incluso cuenta con un patrocinador corporativo, Delta Air Lines, que también es uno de los patrocinadores fundadores de LA28.

“Nosotros vemos esta iniciativa como algo más que un simple camino rumbo a los Juegos; es una poderosa oportunidad de apoyar a comunidades, fomentar la conexión y dejar un legado duradero de unidad e impacto a lo largo de la region”, dijo Alicia Tillman, directora general de marketing de Delta.

El programa de voluntarios tiene su propio emblema con un corazón que une a los voluntarios y colores que representan la colaboración y la diversidad.

Sigue leyendo:

– Gran participación de comunidades rumbo a los Juegos a través del programa PlayLA

– Cientos de corredores locales ponen el ambiente olímpico en el Memorial Coliseum

– CEO de los Juegos Olímpicos confía en que políticas de Trump no afectarán Los Ángeles 2028