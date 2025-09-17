Boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 saldrán a la venta en 2026

Comenzó la cuenta regresiva para conseguir accesos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Este miércoles se anunció que comenzarán a venderse en 2026, mientras que las entradas para los Juegos Paralímpicos iniciarán un año después, es decir, en el 2027.

Los accesos de entrada y de hospitalidad para los Juegos Olímpicos estarán disponibles para quienes muestren su interés a través de un registro que arrancará en enero del 2026, mismo que se podrá realizar en el portal oficial del evento: la28.org.

Una vez que se realice de forma correcta el llenado del formulario en el sitio web, los participantes entrarán a un sorteo, tras el cual los ganadores recibirán franjas horarias con fechas y horas específicas en las cuales podrán comprar sus boletos.

Las entradas individuales para ambos Juegos tendrán un precio inicial de $28, con acceso anticipado a las entradas para los residentes de las ciudades sede de los Juegos. La información sobre los detalles de las entradas, el proceso de inscripción y el sorteo se compartirá más adelante en este año 2025.

“Los Juegos LA28 serán una oportunidad para comprar un boleto a la historia. Tanto si eres una familia local que asiste a su primer evento olímpico o paralímpico como si eres un viajero internacional que se une a nosotros para vivir una experiencia única, nuestra gama de entradas y paquetes de hospitalidad realmente tendrá algo para todos”, mencionó Reynold Hoover, director ejecutivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028, a través de un comunicado.

Además de lo arriba mencionado, en la misiva se detalla que los paquetes de hospitalidad incluyen beneficios personalizados como alojamiento garantizado, opciones de transporte oficial de LA28, asientos premium y experiencias personalizadas dentro y fuera de la sede a través de https://hospitality.la28.org/en.

