Osmar Olvera tras llevarse el oro en clavados: “México no es solo fútbol”

El clavadista mexicano Osmar Olvera hizo historia este viernes al ganar la medalla de oro en el trampolín de 3 metros del Campeonato Mundial de Clavados 2025 en Singapur, poniendo fin al dominio chino con una actuación impecable que lo llevó a sumar 529,55 puntos.

A sus 21 años, Olvera superó al campeón olímpico Yuan Cao y al tres veces campeón mundial Zongyuan Wang, quienes partían como favoritos.

El mexicano, que venía de conseguir plata en Fukuoka 2023 y bronce en Doha 2024, finalmente logró romper la barrera y subirse a lo más alto del podio.

Desde el primer salto, un triple mortal y medio adentro para 91,80 puntos, mostró que no temía a sus rivales. Aunque bajó posiciones tras ligeras imprecisiones, aprovechó los errores de los chinos en la quinta ronda y respondió con un cuádruple y medio adelante que recibió 102,60 puntos, la mejor calificación de la final.

En su último salto, un doble y medio mortal con tres tirabuzones, aseguró la victoria con casi siete puntos de ventaja sobre Cao (522,70) y catorce sobre Wang (515,55).

Este triunfo representa el primer oro mundial para México en trampolín de 3 metros y confirma a Olvera como uno de los grandes favoritos rumbo a Los Ángeles 2028.

Osmar Olvera hace un llamado a apoyar a los atletas mexicanos

El clavadista mexicano agradeció el apoyo de los fanáticos mexicanos e hizo un llamado para que haya más apoyo más allá del fútbol.

“Gracias a toda la gente que se desveló, que me vio y me estuvo acompañando. Somos campeones del mundo. Prometo seguir así hasta Los Ángeles 2028, México no solamente es fútbol, México es el mejor del mundo en clavados”, contó en declaraciones a los medios.

Olvera expresó que esto era algo que había soñado desde niño y también agradeció al CONADE.

“Muy muy contento, es un sueño hecho realidad, lo soñé porque lo podía lograr. Trabajé muy duro, llevo 17 años en este deporte, desde los 8 años soñando con esto y hoy lo logré”, detalló.

