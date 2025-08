Micah Parsons pide salir de Cowboys tras polémica en renovación de contrato

Micah Parsons explotó en redes sociales y demandó un cambio de los Dallas Cowboys tras no llegar a un acuerdo de renovación de contrato.

El jugador afirmó que no se siente parte del equipo y no quiere seguir en los Dallas Cowboys.

“Lamentablemente, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero que me obliguen a cerrar negociaciones sin la presencia de mi agente. Ya no quiero que me ataquen por lesionarme mientras me juego la vida por la organización, nuestros aficionados y mis compañeros”, expresó Parsons en redes sociales.

La declaración se produce mientras Parsons y los Cowboys siguen enfrascados en negociaciones para una extensión de contrato para el ala defensiva All-Pro.

Parsons detalló que se reunió en varias oportunidades sin su agente y con Stephen Jones, aunque nunca llegaron a un acuerdo.

Thank you Dallas 🦁👑 🙏🏾! I pic.twitter.com/EUnEj9uRUt — Micah Parsons (@MicahhParsons11) August 1, 2025

Sin embargo, todavía no he recibido ninguna llamada, correo electrónico ni mensaje de texto para mi agente sobre el inicio de una negociación. Hasta hoy, el equipo no ha tenido ni una sola conversación con mi agente sobre un contrato. Mi agente no me ha hecho ninguna exigencia económica ni nada por el estilo.

“Aun así, me mantuve callado, pero, una vez más, tras repetidas críticas y todos los comentarios, he tomado la difícil decisión de no querer seguir jugando para los Dallas Cowboys. Mi solicitud de traspaso ha sido presentada personalmente a Stephen Jones”, expresó.

Micah Parson uno de los mejores defensivos de la NFL

Parsons ha registrado 52.5 capturas en sus primeras cuatro temporadas, solo detrás de Reggie White (70), Derrick Thomas (58), J.J. Watt (57) y DeMarcus Ware (53.5) desde que las capturas se convirtieron en una estadística oficial en 1982.

Parsons y White son los únicos jugadores en registrar al menos 12 capturas en cada una de sus primeras cuatro temporadas, y Parsons alcanzó las 12 la temporada pasada a pesar de perderse cuatro partidos debido a un esguince de tobillo.

Parsons concluyó su detallada publicación titulada “Gracias Dallas”, diciendo: “Ya no quiero jugar para los Dallas Cowboys. Mi solicitud de intercambio ha sido enviada personalmente a Stephen Jones”.

Sigue leyendo:

La polémica crítica de Tom Brady a Scottie Scheffler por priorizar familia sobre golf

Shannon Sharpe deja ESPN tras acuerdo en caso por presunto abuso sexual

Encefalopatía traumática crónica (ETC) advierte al mundo los riesgos de golpes en el deporte