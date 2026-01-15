Día histórico para los JO de LA 2028 con 1.5 millones de solicitudes para boletos

Ni el más optimista habría esperado vivir un día histórico como el de este jueves para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al establecerse una marca histórica en solicitudes para el sorteo de boletos a $28 dólares con 1.5 millones de inscripciones en el primer día de apertura.

Dicha cantidad superó las solicitudes que se realizaron para las Olimpiadas de Tokio, París y Milán, juntas, según datos dados a conocer por los organizadores y que según las estimaciones se incluyeron a personas de más de 150 países.

Record-breaking fans! 🏃‍♀️ 💨 ⚡



In the first 24 hours of registration for the LA28 Olympic Ticket Draw*, more than 1.5 million fans showed up to share their excitement for the 2028 Games. Don't miss out on your chance to be there for every epic moment. Register for the draw by… pic.twitter.com/jMbi2F2ihU — LA28 (@LA28) January 15, 2026

Después de esta inusitada demanda, los propios organizadores han informado que los fanáticos a los deportes olímpicos pueden seguir inscribiéndose para el sorteo de entradas de este magno evento en la urbe californiana en dos años más y que tendrá como gran escenario en el histórico Memorial Coliseum.

Las inscripciones para los eventos olímpicos y paralímpicos estarán abiertas hasta el 28 de marzo, esperando que los que cuenten con la fortuna de ser elegidos serán notificados por correo electrónico y contarán con la ventana electrónica para adquirir sus boletos en el mes de abril.

De la cantidad establecida a $28 dólares se expenderán casi un millón de entradas, mientras que el otro tercio de las mismas costarán menos de $100 dólares, en precios accesibles para que la gente pueda tener la oportunidad de vivir la fiesta olímpica que cada cuatro años acapara la atención del mundo entero.

La gran demanda de solicitudes hizo que en el primer día de inscripciones se reportaran problemas para acceder a la página encargada de este trámite, generando quejas por las largas esperas en la sala de espera del vendedor virtual.

Las protestas obligaron a los organizadores a explicar que todos estos inconvenientes se debieron a la gran demanda de interesados en los boletos y que prácticamente saturó la página, provocando graves problemas para poder acceder, por lo cual se recomendó mucha paciencia.

Cabría señalar que los residentes del área de Los Ángeles y de la zona de Oklahoma, donde se realizarán las competencias de softball y slalom, tendrán su propio periodo de venta de entradas para poder asegurar sus boletos y por ende su presencia en estos deportes.

La ciudad de Los Ángeles realizará por tercera ocasión en la historia unas Olimpiadas, ya que la primera ocasión fue en 1932, la segunda en 1984 y ahora en 2028 tendrán la oportunidad de superar a las dos anteriores ediciones en organización y mejores instalaciones, donde sin duda se podrá en marcha los adelantos tecnológicos que caracterizan a los Estados Unidos.

In the first 24 hours of registration for the @LA28 Ticket Draw opening for the @Olympics , there were more than 1.5 million registrations from 150 countries, it has been announced.



"The Olympic Games returning to Los Angeles in 2028 is a once-in-a-generation opportunity to… pic.twitter.com/iESVk9u6kz — Duncan Mackay (@duncanjourno) January 15, 2026

Los Juegos Olímpicos se realizarán del 14 al 30 de julio de 2028 y los magnos escenarios del Coliseo de Los Ángeles y el Sofi Stadium de Inglewood serán anfitriones simultáneos de las ceremonias de apertura y clausura en algo innovador de este magno evento.

Finalmente, se informó que las Paralimpiadas arrancarán del 15 al 27 de agosto de 2028, donde los atletas con capacidades especiales podrán mostrar al mundo su talento en el deporte y en donde se esperan momentos espectaculares.

Seguir leyendo:

– El camino a LA28: abre el registro para entradas de los Juegos Olímpicos

-Atletas pueden sufrir depresión post Olimpiadas: de qué se trata

– Avanza proyecto que conectará el Valle de San Fernando con el aeropuerto de Los Ángeles





